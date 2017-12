Cancerul l-a răpus pe Joe Cocker

Cântăreţul britanic Joe Cocker a murit, în această seară, la vârsta de 70 de ani, anunţă surse citate de BBC News online. Din primele informații, cântăreţul britanic, al cărui nume oficial este John Robert Cocker, a decedat din cauza complicaţiilor generate de un cancer pulmonar. Decesul a fost confirmat de echipa de impresariat a artistului. Joe Cocker s-a născut în localitatea britanică Sheffield, dar înaintea vârstei de 30 de ani s-a mutat în Statele Unite. A devenit celebru în anul 1964 şi a produs 40 de albume. A fost distins cu Premiul Grammy în anul 1983, pentru melodia "Up Where We Belong", interpretată în duet cu Jennifer Warnes. De asemenea, "Up Where We Belong" - care a devenit coloana sonoră a filmului "An Officer And A Gentleman" -, a ajuns numărul 1 în topuri și a fost premiată și cu Oscar. În urma lui rămân însă multe hit-uri celebre, cele mai cunoscute fiind „You are So Beautiful”, „With a Little Help from my Friends”, „You can leave your hat on” sau „Unchain My Heart”.