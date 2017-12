Cancerul mamar, frecvent la femei

Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer şi Liga Română de Cancer au lansat ieri campania de informare privind cancerul de sân „Nu am făcut destul”.

Potrivit medicilor, cancerul la sân poate fi de două tipuri: cancer de sân HER2 pozitiv şi cancer de sân HER2 negativ. Studiile de specialitate arată că una din şase femei cu cancer de sân are boala HER2 pozitivă. Acesta se dezvoltă mai repede decât alte tipuri de cancer, boala fiind mult mai agresivă. Dr. Cătălin Costovici, de la Centrul Medical de Diagnostic Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă al Academiei Române, a declarat că este foarte important ca pacientele să cunoască tipul de cancer de sân de care suferă. „Cancerul mamar reprezintă cea mai frecventă formă la femei, cu o incidenţă în România de 7.929 cazuri noi pe an şi o mortalitate de 3.101 decese anual. Cancerul mamar HER 2 pozitiv afectează aproximativ 1 din 6 paciente cu cancer mamar, iar tratamentul acestui tip de cancer cere atenţie specială şi îngrijire imediată, pentru că tumorile HER2 pozitive au o rată de creştere mai rapidă, iar boala este mult mai agresivă”, a precizat, ieri, dr. Costovici. El a adăugat că au fost făcute progrese importante în depistarea biologică a acestei boli având în vedere că în prezent se pot face determinări pentru a cunoaşte despre ce fel de tumoră este vorba şi în funcţie de aceasta se poate face o predictibilitate a evoluţiei şi se poate stabili tratamentul personalizat. Cancerul de sân HER 2 pozitiv afectează aproximativ 20% - 30% dintre pacientele cu cancer de sân, iar tratamentul acestui tip de cancer mamar cere atenţie specială şi îngrijire imediată, pentru că tumorile canceroase HER2 pozitive au o rată de creştere mai rapidă, iar şansele de recădere sunt mult mai mari. Mesajul campaniei din acest an este \"Te rog mergi la control! Când tu suferi, sufăr şi eu!\". Campania care se desfăşoară pe toată durata lunii octombrie, constă în reclame outdoor şi în staţiile de metrou, precum şi prezenţa pe internet, prin intermediul site-ului www.invingecancerul.ro şi a reţelei de socializare Facebook.

Dr. Costovici a menţionat că în 70% din cazuri motivul principal pentru care se solicită un examen medical al sânului este descoperirea, frecvent accidentală, de către pacientă, a unui nodul mamar. În momentul prezentării la medic, aceşti noduli au în general dimensiuni de peste 2 cm. Alte simptome sunt durerea prezentă la nivelul sânilor, deşi un simptom rar la debut (doar 8% dintre cazuri), modificări cutanate: pielea de deasupra nodulului este înroşită, îngroşată, cu pori dilataţi (aspect de \'coajă de portocală\'), apariţia pe pielea sânului a unei adâncituri, care cutează pielea din jur ori a unei ulceraţii. Alte semne sunt mărirea neobişnuită de volum a unui sân, modificări ale conturului sânilor, apariţia unor scurgeri la nivelul mamelonului (frecvent asociate cu sângerare locală), mameloane îndreptate în direcţii asimetrice sau unul dintre ele retractat, apariţia unor eczeme la nivelul areolelor mamare, palparea în axila a unor nodului cu volum mărit, duri, uneori dureroşi. Dr. Cătălin Costovici atrage atenţia asupra necesităţii autopalpării şi examenului clinic între 20 de ani şi 39 de ani, între 40 de ani şi 50 de ani necesitatea efectuării autoexaminării sânilor o dată pe lună, examinare clinică o dată pe an, mamografie o dată la doi ani, după 50 de ani autoexaminarea sânilor o dată pe lună, examen clinic o dată pe an, mamografie o dată pe an. (A.G.)