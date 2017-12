Cancerul poate fi diagnosticat cu 6-12 luni înainte de a se instala

Serviciul de imagistică medicală din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa întîmpină dificultăţi, aparatele defectîndu-se de mai multe ori pe an, spre disperarea medicilor, pacienţilor, dar şi a conducerii unităţii sanitare. Tocmai din acest motiv, managerul SCJU, dr. Dan Căpăţînă, a declarat că preferă să cumpere serviciile medicale decît să plătească sume importante pentru repararea aparatelor. „Acum am reuşit să reparăm aparatul de rezonanţă magnetică nucleară”, spune managerul. Nu se ştie însă pentru cît timp va funcţiona acesta. Şi aparatele pentru radiografiile medicale au probleme, din cauza expunerilor repetate, peste capacitatea aparatului. Cum unitatea sanitară nu poate achiziţiona, cel puţin deocamdată, aparate ultraperformante, managerul dr. Căpăţînă a declarat că va încerca să încheie colaborări cu diferite unităţi medicale private care au dotări de ultimă generaţie. „În Constanţa, pe strada Mircea cel Bătrîn, există Centrul medical de diagnostic imagistic „Pozimed”, care are o dotare de ultimă oră. Am înţeles că au achiziţionat un aparat PET/CT, care poate diagnostica boli grave, cum este cancerul, cu cîteva luni înainte de a se instala. De asemenea, tumora poate fi localizată cu maximă precizie, iar medicii pot verifica foarte exact cît de bine acţionează tratamentul administrat”, a declarat dr. Căpăţînă, care a adăugat că şi bolnavii SCJU au dreptul la asemenea investigaţii pe plan local. PET/CT - Tomografie pe bază de emisie pozitronică depistează schimbările morfologice cu şase pînă la douăsprezece luni înainte ca acestea să poată fi detectate la nivel anatomic prin alte investigaţii imagistice, cum ar fi Rezonanţa Magnetică Nucleară (RMN) sau Tomografia Computerizată.