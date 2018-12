Când aflăm dacă se modifică sau nu ora oficială la nivelul UE

Discuţiile despre modificarea orei oficiale continuă. O măsură la nivelul Uniunii Europene de renunţare la modificarea orei oficiale nu este probabil să fie introdusă mai devreme de anul 2021, a declarat luni ministrul austriac al transporturilor, Norbert Hofer, a cărui ţară exercită preşedinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Amânarea cu doi ani a datei propuse de Comisia Europeană în septembrie le-ar oferi statelor membre un timp suplimentar de pregătire, a explicat Hofer. Calendarul rapid de punere în aplicare prezentat de Comisia Europeană a fost deja pus sub semnul întrebării în octombrie, unele state membre avertizând că nu vor putea face ajustările necesare în domenii precum transporturile aeriene. ''Dacă am fi insistat să facem schimbarea chiar acum, aceasta ar fi torpilat propunerea (Comisiei)'', a declarat Hofer, înaintea reuniunii miniştrilor transporturilor din statele UE. ''Nu am fi fost capabili să punem capăt practicii de schimbare a orei'', a subliniat el.

Uniunea Europeană vrea să evite ca statele membre să opteze pentru o abordare ''mozaic/fragmentată'', a adăugat Hofer.

Comisia Europeană a propus renunţarea la modificarea orei oficiale, în urma unei consultări online la nivelul UE, în care 84% dintre respondenţi au fost favorabili ideii. Orice reformă finală trebuie însă aprobată de statele membre şi de Parlamentul European. Fiecare stat membru trebuie să decidă apoi dacă va păstra sistemul actual sau va menţine o oră oficială standard pe tot parcursul anului. Ministrul austriac lansase încă din octombrie ideea unui calendar mai lung de implementare, precum şi a unei ''clauze de siguranţă'' pentru situaţia în care una sau mai multe ţări ar întâmpina probleme neaşteptate.