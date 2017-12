Când ai voie să urmezi dieta-fulger? Specialiștii spun!

Dietele au devenit deja o modă în ultimii ani, în rândul celor cărora le pasă de aspectul fizic. Problema este că nu toți știu ce trebuie făcut pentru a nu-și da peste cap sănătatea. Și cum mulți nu au răbdare și vor să dea jos kilogramele în plus în cel mai scurt timp, apelează la dietele-fulger, fără să știe, însă, că acestea sunt extrem de periculoase. Renumitul prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, citat de fitness-nutritie.ro, atenționează că cei care apelează la dieta-minune trebuie să fie sănătoși tun. El recomandă, pentru menținerea unei siluete frumoase, adoptarea unui stil de viață cât mai sănătos, despre care se tot vorbește de ani și ani. În primul rând trebuie să avem, în general, o dietă cât mai echilibrată, diversificată, ușor hipocalorică, dar, nu în ultimul rând, o gândire cât se poate de pozitivă. Și nu trebuie să uităm să supunem organismul și la o cură de detoxifiere. ”Nu poți să te îndopi cu fast-food, mezeluri, produse de patiserie și de cofetărie, junk-food, energizante, băuturi alcoolice 360 de zile pe an, iar în restul de 5 zile să te înfometezi”, explică profesorul. Dietele-fulger nu trebuie ținute mai mult de 2 - 3 ori într-un an.