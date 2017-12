Când ar putea fi repornit Institutul „Cantacuzino“?

Institutul ”Cantacuzino” are toate șansele să fie relansat, cel mai probabil după un an și jumătate - cel puțin așa susține ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor; institutul a fost preluat recent de Ministerul Apărării. ”Reașezăm organigrama, reașezăm încadrările, vom discuta cu premierul să vedem ce tipuri de posturi vom putea scoate la concurs. Încercăm să atragem specialiștii din sistem. Gândim o politică foarte atractivă pentru ca specialiștii să revină la „Cantacuzino“. Să înțelegem: nu formezi un cercetător într-un an, e nevoie de ani de zile. Vom încerca să devenim extrem de atractivi, să relansăm producția. După analizele avute cu colegii de acolo, va fi nevoie de circa un an și jumătate pentru a reporni”, a declarat ministrul la Europa FM. El a precizat că institutul va deveni o unitate militară și speră ca procedura de preluare să se termine cât mai repede, probabil în decembrie. Fifor a arătat că se gândește la o relocare a institutului, pentru că nu ar fi firesc să fie produse vaccinuri în centrul Bucureștiului.

"Trebuie să ne gândim foarte bine unde vom face această producție, pentru că mie nu mi se pare firesc să produci vaccin în buricul Bucureștiului, și atunci gândim o investiție greenfield acolo unde avem în Băneasa, de ce nu, să ridicăm o hală de producție în Băneasa și să producem acolo. Oricum, nimic nu se înstrăinează. Din momentul în care se va semna și protocolul de predare-primire, Institutul „Cantacuzino“ își schimbă și denumirea și va deveni institut medico-militar și devine unitate militară și vă asigur că nimic nu mai pleacă de acolo", a adăugat ministrul, care a spus că institutul nou ar putea fi în subordinea directă a ministrului Apărării.