Când ar putea Statele Unite să-și retragă trupele din Siria

Departamentul american al Apărării pregăteşte retragerea trupelor din Siria înainte de sfârşitul lunii aprilie, afirmă surse oficiale de la Washington citate de cotidianul The Wall Street Journal. Administraţia Trump nu a stabilit încă modalităţi de protejare a partenerilor kurzi din Siria. În următoarele zile ar urma să fie eliberate ultimele teritorii aflate sub controlul reţelei teroriste Stat Islamic, după care, în următoarele săptămâni, va fi stabilit calendarul exact de retragere a trupelor americane. Cea mai mare parte a efectivelor militare ar urma să fie retrase la jumătatea lunii martie, iar restul înainte de sfârşitul lunii aprilie, au declarat oficiali americani citaţi de publicaţia The Wall Street Journal. Preşedintele SUA, Donald Trump, a decis, pe fondul criticilor, retragerea etapizată a trupelor americane din Siria, au afirmat recent oficiali de la Washington citaţi de cotidianul The New York Times. Conform surselor citate, Donald Trump a stabilit ca retragerea efectivelor americane din Siria să aibă loc în patru luni, deşi iniţial anunţase un termen de 30 de zile.

Donald Trump a decis retragerea trupelor americane din Siria şi diminuarea efectivelor militare din Afganistan. Preşedintele SUA a luat spontan decizia de retragere a militarilor americani din Siria, fără a se consulta cu principalii consilieri prezidenţiali şi cu ţările aliate, au afirmat oficiali americani. Conform surselor citate, Donald Trump a luat decizia după o conversaţie prin telefon cu preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Liderul turc i-a amintit lui Donald Trump că a spus în mod repetat că singurul motiv pentru care există o prezenţă militară americană în Siria a fost învingerea reţelei teroriste Stat Islamic. "De ce mai sunteţi acolo?", l-ar fi întrebat Erdogan pe liderul de la Casa Albă. "Discuţiile la Washington au fost ferme. Toată lumea l-a îndemnat pe Donald Trump să respingă propunerile Turciei", a explicat un alt oficial. Casa Albă, Departamentul de Stat şi Pentagonul au refuzat să facă vreun comentariu pe această temă. Decizia lui Donald Trump de retragere a trupelor din Siria a fost criticată de numeroşi politicieni din Statele Unite, dar şi de ţări aliate. Secretarul american al Apărării, James Mattis, şi-a prezentat demisia.