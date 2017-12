„Când au trecut 20 de ani?” - este întrebarea care a stat, sâmbătă seară, pe buzele fondatorilor şi primilor reporteri ai cotidianului “Telegraf”, reîntruniţi, alături de aproape 1.000 de invitaţi, la recepţia organizată la schimbarea “prefixului” publicaţiei. Printre cei prezenţi au fost oameni politici, diplomaţi, directori de instituţii descentralizate, cei care ţin frâiele sportului constănţean, mai marii Poliţiei, colegi de presă şi toate generaţiile care s-au perindat prin redacţia Telegraf. S-au depănat amintiri, s-au evocat personalităţi plecate dintre noi, s-a râs şi s-a glumit pe îndelete, s-a aplaudat tortul în formă de tiparniţă veche cu care Telegraf şi-a onorat aniversarea, s-au primit şi oferit premii... Atmosfera incendiară a fost creată şi susţinută de maeştrii Petre Geambaşu Band şi Călin Geambaşu Band, cu invitaţii lor. S-a povestit despre comunicarea prin staţii emisie-recepţie din vremea în care tehnologia telefoanelor mobile era un adevărat SF. Sau modul în care reporterii unui ziar incomod au ajuns să muncească extra pentru a putea să îl tipărească. Şi nu oriunde, ci la Slobozia, pentru că, la Constanţa, Telegraf era interzis la tiparniţă.”Un an şi opt luni am făcut naveta zilnică, Constanţa - Slobozia, pe rând, cu secretarul de redacţie, pentru a fi, în permanenţă, la culegerea şi machetarea ziarului, Telegraf neavând nicio zi lucrătoare fără apariţie. Acest lucru este meritul tuturor celor care au lucrat, nu numai al meu, care am fost unul dintre fondatori şi unul dintre jurnaliştii ziarului”, a povestit preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. Credeţi-ne, au fost multe de povestit despre trecut şi despre modul în care au fost spuse poveştile sâmbătă seară. A fost, totodată, prilej de reîntâlnire între oameni care au format jurnaliştii de azi şi cei pe care i-au deprins cu tainele acestei meserii. Directorul general şi preşedintele Consiliului de Administraţie al cotidianului Telegraf şi al Neptun TV, Sorin Strutinsky, a amintit şi de prima publicaţie pe care a fondat-o, chiar înainte de Telegraf: „Nu pot să nu-mi aduc aminte de începuturi, de Contrast, de Toni Uncu, fostul redactor şef de la România Liberă care mi-a dat ideea de a reuni oamenii pentru a face acest săptămânal. Nu pot să nu-mi aduc aminte de Mihai Cârciog, fostul nostru partener, cel care în 1991, în noiembrie, a decis împreună cu noi să fondăm acest ziar. El a avut mare încredere în noi. Eram foarte tineri atunci. Iată că au trecut 20 de ani, iar noi continuăm să existăm şi să influenţăm o mare zonă de ţară”. La rândul său, primul redactor şef al cotidianului Telegraf, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat amuzat: „Văd că ne bântuie Băsescu. De 20 de ani ne bântuie Băsescu. M-a bântuit şi pe mine, îi bântuie şi pe români. Culmea este că aniversarea asta vine acum, în momentele în care românii sunt în stradă. Văd în prima pagină a primului număr al cotidianului „Telegraf” un material „Rapidu’ Traian băsescu”, care a deschis ziarul acum 20 de ani. M-a urmărit ca ciuma bubonică de 20 de ani, din păcate nu numai pe mine, ci pe toţi”. Printre primii jurnalişti Telegraf am întâlnit, sâmbătă seară, oameni ajunşi la vârsta deplinei maturităţi, plini de viaţă şi cu o poftă nebună de a povesti (defect profesional, deh!), care în mijlocul discursurilor vivace te făceau să te întrebi... „Când au trecut 20 de ani?”