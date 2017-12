Când începe şcoala după noile schimbări

Anul şcolar 2017 - 2018 pare că se grăbeşte să cheme elevii în bănci. Astfel, aceştia vor începe şcoala la data de 11 septembrie și vor intra în vacanţa mare pe 22 iunie. Anul şcolar 2017- 2018 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrătoare. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 25 mai 2018. Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 8 iunie 2018. Pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare.