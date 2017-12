Când la Vatican nu este Papă

LECŢIE DE CURAJ Dacă Papa Ioan Paul al II-lea a oferit, cu un curaj admirabil, în ochii lumii, mărturia credinţei lui în suferinţa bolii, Papa Benedict al XVI-lea a oferit, nu cu mai puţin curaj, mărturia de acceptare a limitelor bătrâneţii şi discernământul privind exercitarea responsabilităţii sale, a afirmat directorul biroului de presă al Vaticanului, părintele Federico Lombardi, într-un editorial publicat pe site-ul postului Radio Vatican. ”Ambii ne-au învăţat, nu numai prin misiunea lor, ci poate chiar mai eficient prin viaţa lor, ce înseamnă să caute şi să găsească voinţa lui Dumnezeu în fiecare zi, pentru noi şi pentru serviciul nostru, chiar şi în situaţiile cruciale ale existenţei umane”, a scris părintele Lombardi.

În ceea ce priveşte începerea congregaţiilor generale, astăzi, la Roma nu au ajuns încă toţi cei 115 cardinali electori ai Conclavului. În Cetatea Vaticanului sunt rezidenţi permanenţi 75 de cardinali, printre care electori şi cardinali cu vârsta peste 80 de ani. Acestora li se adaugă 66 cardinali care nu îşi au reşedinţa la Vatican, dar care au informat deja Sfântul Scaun că se vor afla la Roma, cât timp scaunul apostolic va rămâne vacant. Totodată, Inelul Pescarului şi sigiliul care au aparţinut Papei Benedict al XVl-lea nu au fost încă anulate, dar numele Papei nu mai este menţionat în rugăciunea euharistică. Între timp, în Bazilica Sfântul Petru se spun rugăciuni neîncetat pentru colegiul cardinalilor care va alege noul Papă. Rugăciunile, aşa cum a explicat părintele Lombardi, sunt spuse în fiecare zi, înainte de liturghia de seară. De la ora 8.00 la ora 16.00, în Cappella Santissima din Bazilica Sfântul Petru, trei călugăriţe din ordinul contemplativelor se roagă permanent pentru Biserică şi alegerea Papei.

SERIE UNICĂ Serviciul filatelic şi numismatic al Vaticanului a prezentat, vineri, o serie de patru timbre consacrate retragerii Papei Benedict al XVI-lea. Va fi emisă şi o monedă specială de doi euro, cu aceeaşi ocazie. Vor fi imprimate 230.000 de exemplare din emisia specială de timbre, iar moneda de doi euro va fi emisă în 125.000 exemplare şi va fi disponibilă din luna aprilie. Seria va înfăţişa un portret al cardinalului Joseph Ratzinger. Retragerii Papei Benedict al XVI-lea îi vor fi consacrate şi o monedă de aur şi una de argint.

POTRET DE CANDIDAT Angelo Scola a fost episcop de Grosseto la 50 de ani, patriarh al Veneţiei, la 61 de ani şi arhiepiscop de Milano, la 69 de ani, ultimele două poziţii, foarte prestigioase, au dat Bisericii cinci din cei nouă Pontifi ai secolului XX. Niciunul dintre aceştia nu a avut însă ambele funcţii, precum Angelo Scola. Casele de pariuri din Marea Britanie îl plasează printre candidaţii cei mai bine cotaţi. Joseph Ratzinger îl stimează în mod deosebit, împărtăşind cu el o prietenie cimentată de mici servicii, cum ar fi furnizarea de vin bun Papei. La liceul clasic a citit Dostoievski, Faulkner şi chiar Jack Kerouac. A trăit chiar fiorul iubirii, logodindu-se cu o tânără foarte frumoasă. Ambii au ales însă calea Domnului, ea devenind călugăriţă trapistă şi ulterior stareţă. A avut călăuze precum Hans Urs von Balthasar, cel mai important teolog al secolului XX şi pe Karol Wojtyla, viitorul Papă Ioan Paul al ll-lea. Are prieteni ca arhiepiscopul de Viena, cardinalul Christoph Schonborn, arhiepiscopul de Budapesta, Peter Erdo şi arhiepiscopul de Quebec, Marc Ouellet, alţi trei cardinali cu şanse de a fi aleşi Papă.

La Milano, care este cea mai mare dieceză din lume, cu 1.107 parohii, i-a schimbat în câteva luni pe toţi cei şapte vicari din zonă şi şi-a pus stema episcopală la poarta de intrare, lângă Dom. Anterior, nu au existat steme. Stema sa este un adevărat program: „Sufficit gratia tua / Harul tău este suficient” este inscripţionat pe o navă plutind pe o mare (sau un lac) şi o stea de aur pe cer. Mai degrabă impunător fizic, nu simte că are 71 de ani, cu excepţia unei dureri de cap severe şi un pic de artrită la arătătorul de la mâna stângă. Ţine cu echipa Milan şi are o predilecţie pentru fotbalistul Kaka. Nu are celular, dar este foarte activ pe noile media: un site cu numele său, o pagină de Facebook, mai degrabă pustie, o activitate discretă pe Twitter. În ultima Via Crucis, celebrată în Domul din Milano, arhiplin cu 5.000 credincioşi, înainte de a pleca pentru a primi, împreună cu alţi Cardinali, ultimul salut al Papei, Angelo Scola şi-a acordat o excepţie de la protocol. Având un gând plin de recunoştinţă faţă de cardinalul Ratzinger, a riscat un verb, „a purifica”, niciodată folosit anterior faţă de Sfânta Biserică.

Dacă lui îi va reveni să fie Pontiful numărul 266, cel puţin ştie foarte clar ce îl aşteaptă. Niciodată ca astăzi Biserica nu este mai ultragiată. Papa Benedict al XVI-lea a avut meritul istoric de a denunţa acest lucru şi conştientizarea că nu mai este în măsură să repare răul. Dacă cardinalului Scola îi va reveni sarcina reînvierii Bisericii, există un precedent care l-ar putea ajuta să înţeleagă de unde să înceapă. Când era episcop de Grosseto, a fondat un centru de cultură politică cu numele Papei Grigore al VII-lea, cel care a rămas în istorie drept Pontiful care l-a obligat pe Henric al IV-lea să îngenuncheze la Canossa.

O GLUMĂ BUNĂ Un grup de artişti au realizat afişe care parodiază apropiata alegere a viitorul Suveran Pontif. Astfel, îi cer Sfântului Colegiu să voteze în viitorul Conclav în favoarea cardinalului ghanez Peter Turkson pentru a-i succeda lui Benedict al XVI-lea. „În Conclav, votaţi pentru Peter Kodwo Appiah Turkson”, proclamă afişul ilustrat cu un portret al prelatului african având ochii ridicaţi spre cer. Campania electorală insolită aparţine organizaţiei artiştilor ZeroZeroKappaKappa (00kk.org). Acesta parodiază clar afişele electorale lipite încă pe străzi după alegerile legislative italiene, care s-au încheiat luni. ZeroZeroKappaKappa\" (00kk.org) s-a remarcat deja prin afişe cu aspect oficial ce protestau faţă de creşterea preţului la cocaină, heroină şi marijuana.

Numele monseniorului Peter Turkson este citat printre favoriţi. Dacă va fi ales, va fi primul papă african din istoria Bisericii Romano-Catolice. Va fi, probabil, o revelaţie aşa cum s-a întâmplat şi în alegerile din SUA, când Barack Obama a ieşit învingător, devenind primul preşedinte de culoare din istoria Casei Albe.