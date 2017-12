Când să alegem Endoscopia și când Colonoscopia

12:40:31 / 10 Octombrie 2014

nu este reclama

tin sa va contrazic. datorita unei Doamne Doctor Elena Csob, acum stiu ce diagnostic am. la prima consultatie care am avuto fata in fata dumneaei mi-a spus ca am un microb. acela este HelycobacterPiloris. in legatura cu analizele medicale , este adevarat vii cu bilet de trimitere cu adeverinta de la locul de munca, si analizele se fac gratuit, eco abdominal gratuit, endoscopie cu anestezie superioara gratuit. doar cea cu anestezie sedare costa 350 ron. la aceste analize mi-a si gasit microbul acesta. sper si cu ajutorul lui Dumezeu sa trec peste asa ceva si sa distrug aceste microb.