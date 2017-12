Când scăpăm de caniculă?

Înarmați-vă cu apă din belșug, pălării și cremă de soare dacă aveți de gând să ieșiți astăzi afară. Iar dacă rămâneți în casă, nu ar strica să porniți aparatul de aer condiționat. Vremea va fi caniculară, potrivit unei informări meteorologice transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă în toată țara de ieri, de la ora 12.00, și până mâine, la ora 23.00. Astăzi, canicula va persista în Câmpia Română, Podişul Moldovei şi partea continentală a Dobrogei. Se vor înregistra temperaturi maxime în jurul a 35 de grade Celsius, izolat chiar 37 de grade C în Lunca Dunării, iar indicele de disconfort termic va atinge şi depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Astăzi, în Dobrogea, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade C, mai scăzute pe litoral şi în Deltă, până la 26 - 29 de grade C, iar cele minime între 18 şi 22 de grade C. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în timpul nopţii, când pe arii restrânse vor fi averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate. Mâine, însă, vremea va fi în general instabilă şi se va răci. Cerul va fi temporar noros şi pe arii relativ extinse vor fi averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare după-amiaza şi noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 şi 28 de grade C, iar cele minime între 15 şi 19 grade C.