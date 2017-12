Când se întorc elevii la școală

Conform structurii anului școlar 2014 - 2015, elevii se întorc la ore după vacanța de iarnă luni, 5 ianuarie. Anul școlar are 177 de zile de cursuri și 34 de zile de vacanță, exceptând vacanța de vară. Conform calendarului, anul şcolar 2014 - 2015 va avea 36 de săptămâni de cursuri. Excepţie fac clasele terminale din învăţământul liceal, pentru care anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de Bacalaureat. De asemenea, cursurile claselor terminale se încheie în 29 mai 2015, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării Evaluării Naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în 12 iunie 2015. Primul semestru se încheie pe 30 ianuarie, când elevii vor intra în vacanța intersemestrială (31 ianuarie - 8 februarie). Semestrul al II-lea va începe luni, 9 februarie, şi va fi întrerupt de vacanţa de primăvară, programată între 11 aprilie şi 19 aprilie. Cursurile se vor relua în 20 aprilie, anul şcolar urmând să se încheie la 19 iunie. Conform aceluiaşi proiect de calendar, săptămâna 6 - 10 aprilie din semestrul al doilea va fi dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului ”Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014 - 2015 se susţin, de regulă, până la 19 decembrie 2014, iar cele din semestrul al II-lea, până la 22 mai 2015. Vacanţa de vară de dinaintea anului şcolar 2015 - 2016 va fi între 20 iunie şi 13 septembrie.