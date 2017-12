Când se vor plimba constănțenii cu autobuze noi?

17:12:46 / 28 Noiembrie 2017

Un nou proiect cu multiple anulari ?

Ma tem ca licitatia poate fi repetata din cauza unor limitati profesional din primarie. Primarul nu a spus pana azi care sunt vinovatii ptr. anularile repetate in cazul refacerii parcului de la primarie si pierderea banilor europeni ptr. acesta.Din cauza incompetentei unor indivizi firmele au castigat contestatiile la consiliul respectiv care a dispus reluarea licitatiilor in felul acesta s-au pierdut banii. Ce facem cu podul de la butelii ? In primavara se implineste anul si primarul nostru a devenit penibil repetand ca acesta va fi terminat la termen.