Când şi cum trebuie să consumăm fructe?

Fructul este, înainte de toate, o sursă de vitamine, spune cercetătorul în nutriţie Michel Montignac în cartea sa \"Mănânc, deci slăbesc. Regimul disociat\". Cercetătorul avertizează că fiecare fruct trebuie mâncat în mod diferit, astfel încât să vă puteţi bucura de beneficiile lor fără a suferi şi inconvenientele lor. Fructele nu pot fi combinate cu nimic altceva (nici cu lipide şi nici cu proteine), este recomandarea cercetătorului în nutriţie Michel Montignacconţin. Fructele conţin între altele şi “zahăr” sub formă de fructoză, dar nu într-o cantitate îngrijorătoare pentru organism. \"Când sunt mâncate într-o combinaţie, fructele perturbă digestia altor alimente digerate şi, cu aceeaşi ocazie, îşi pierd majoritatea proprietăţilor (vitamine etc.) pentru care au fost mâncate. De aceea, cea mai gravă greşeală pe care o puteţi face este să consumaţi fructe la sfârşitul mesei\", scrie cercetătorul în cartea sa. \"Când fructele sunt consumate împreună cu lipidele şi proteinele, de exemplu carne sau brânzeturi, ele rămân blocate un timp anume în stomac, în loc să treacă în intestin, fructele vor rămâne în stomac, unde, sub efectul căldurii şi al umidităţii, vor fermenta, producând balonare şi chiar alcool. (...) În acelaşi timp, fructele îşi vor pierde toate proprietăţile (vitamine), metabolismul proteinelor va fi şi el tulburat, de aici apărând balonările\".

CÂND TREBUIE MÂNCATE FRUCTELE? Michel Montignac recomandă consumul de fructe dimineaţa pe stomacul gol. În acest caz, micul dejun trebuie servit la o jumătate de oră după consumul de fructe, dacă mâncaţi cereale, şi o oră, dacă mâncaţi, de exemplu, ouă, şuncă, brânzeturi. Fructele pot fi consumate şi seara, dar la cel puţin 2-3 ore după ce aţi luat cina, sau la mijlocul după-amiezii, dar la cel puţin trei ore după masa de prânz. Montignac mai recomandă, pe cât posibil, consumarea fructelor cu tot cu coajă, căci, spune el, aici se află cea mai mare cantitate de celuloză şi, uneori, chiar vitamine.