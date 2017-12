Solistul Marius Ivancea, alias What's Up, s-a numărat printre vedetele care au cântat în această lună la Constanța, în Orășelul Copiilor, în fața multor tineri. Fiind el însuși un reprezentant al tinerei generații, se declară un artist împlinit, care face muzică din plăcere, și le recomandă tinerilor să-și urmeze visul. Artistul a oferit un interviu în exclusivitate ziarului „Telegraf”, în care a mărturisit ce va face de Sărbători, cât și în 2015.

Reporter (R.): Ai venit iarna la mare, ai cântat „Eu și iarna sunt pe val” și ai primit aplauze. Cum e iarna aici?

What's Up: La mare e frumos mereu... Doar aici miroase a vară în mijlocul iernii! Eu am cântat aici destul de des vara, dar îmi place și iarna. Aștept, totuși, să revin la vară.

R.: Ce vei face de Sărbători?

What's Up: De Sărbători, am de muncă și de alergat. Atunci când toată lumea stă acasă, noi umblăm și colindăm... Imediat după Sărbători, mă întorc la familie, care mă așteaptă cu brațele deschise, petrecem puțin împreună, după care ne întoarcem iar la muncă.

R.: Cum vei petrece de Revelion?

What's Up: De Revelion am mai multe concerte în apropierea Bucureștiului, adică aproape de casă, Slavă Domnului, ceea ce îmi permite să mă întorc acasă la ai mei până în ora 5.00 dimineața.

R.: Ce ți-ai propus pentru 2015?

What's Up: În 2015 doresc să îmi îndeplinesc toate planurile pe care le am în cap, vreau să îmi lansez albumul la care lucrez de foarte mulți ani. Lucrez la album cu Marius Moga și cu toată echipa DeMoga Music. Sunt vreo șase ani de când lucrez la acest album și vreau să iasă ceva ce nu s-a mai auzit până acum în țară. Pregătesc un altfel de album!

R.: Care e cea mai frumoasă amintire a ta legată de Crăciun?

What's Up: De Crăciun... am primit la vârsta de opt ani o pianină, un instrument de cântat foarte... chinezesc, atât de chinezesc încât nu puteai să cânți acorduri, ci doar pe note simple. Dar, din acel moment, am descoperit pofta de cântat și, ulterior, au început să apară în casă și alte instrumente mai profesionale.

R.: Ai un public foarte tânăr. Ce mesaj îi transmiți la sfârșit de an?

What's Up: Sunt născut în '89, an în care s-a născut dorința de mai bine! Dar pentru cine? Că sigur nu pentru noi... eu am mers la facultate și m-am întors plin de... foi! Între timp, le spun tinerilor să se uite la ce au în suflete și trebuie să înțeleagă că există o luminiță foarte mică, pe care, dacă o ratează sau o ignoră, vor ajunge să muncească ore întregi și poate chiar ani într-un loc în care nu le face plăcere. În momentul în care faci ceea ce îți place, vei ajunge să muncești și 16 ore, cu plăcere și motivație, iar atunci satisfacțiile vor veni.