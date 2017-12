„Când urci pe scenă, îţi dai seama că eşti binecuvântat”

Faimosul muzician bosniac Goran Bregovic a susţinut, vineri seară, la Tribute Summer Residence din Mamaia, un concert sub titulatura „Mukles, gagi, balkanski party!“. Maestrul Goran Bregovici, acompaniat de Wedding and Funeral Orchestra, s-a aflat pentru a doua oară pe litoralul românesc, în decursul a aprox. doi ani.

În cursul zilei de vineri, la repetiţia premergătoare spectacolului de la Tribute Summer Residence, Goran Bregovic a făcut câteva precizări cu privire la programul său, deosebit de încărcat. După un spectacol susţinut, miercuri, în Sardinia, Italia şi cu două evenimente programate pentru sâmbătă şi duminică, pe Coasta de Azur, în Franţa şi în Cipru, artistul admite faptul că oboseala se face resimţită uneori, dar aceasta se dispersează odată cu frumuseţea lucrurilor pe care le întreprinde. „Uneori eşti obosit, dar apoi urci pe scenă şi eşti înconjurat de nişte muzicieni deosebiţi. Atunci îţi dai seama că eşti binecuvântat”, a mărturisit artistul.

Muzicianul bosniac a mai precizat că puţinul timp liber pe care îl are la dispoziţie şi-l dedică în totalitate relaxării. „Nu fac nimic în timpul liber, absolut nimic. Nu ascult muzică, cred că nici nu gândesc...”, mai spus Bregovic.

Goran Bregovic, foarte iubit de publicul din România, a bifat un nou succes pe litoral, după concertul din 2009 susţinut cu ocazia Sărbătorilor de Paşte, tot în staţiunea Mamaia şi promite că va reveni cât de curând pentru un nou recital de excepţie.

„Silence of the Balkans”, „Ederlezi” şi „Tales and songs from weddings and funerals” sunt albumele care i-au conferit cântăreţului bosniac notorietatea la nivel mondial. De asemenea, de-a lungul carierei impresionante, Goran Bregovic a bifat colaborări cu nume mari ale industriei muzicale din lume. Mai mult, solistul şi-a manifestat interesul şi pentru industria cinematografică, câteva coloane sonore ale filmelor prietenului său, Emir Kusturica, purtându-i semnătura, la care se adaugă şi noua producţie a regizorului român Dan Chişu, „Ursul”.