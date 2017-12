Când va adera România la zona euro

09:58:36 / 28 Octombrie 2017

Sistemul ticăloșit PNL PDL CIUMA..

..De ce nu recunoaște Elefantul ROZ că prioritate lui și a sistemului ticalosit PNL PDL CIUMA GALBENĂ nu e aderarea la zona euro și UE ci aderarea la zona Orientului mijlociu și anume PAKISTAN..Cu o guvernare PDL PNL CIUMA GALBENĂ care a distrus economia României timp de 15 ani nu putem decât să aderăm la acea zonă și.... monedă.!!..Ce sa întâmplat cu economia României după ce dictatorul Kim.. Traian Băsescu și-a terminat mandatul ILEGITIM a fost ceva ce acum 15 ani nici nu visam..Și anume locul 1 in UE după ce economia României a cunoscut o creștere economică an de an după ....Ce dictatoru basescu și PDL PNL CIUMA GALBENĂ au plecat !..Numai inchipuitiva dragi români unde ar fi ajuns ACUM economia României dacă GUV Băsescu Boc Macovei SRI și DNA ar fi vrut ?.. Dacă ar fi avut aceași creștere economică pe care acuala guverane PSD și ALDE o au..Am fi fost de mult în zona euro ! Dar prioritatea SISTEMULUI TICĂLOȘIT MAFIOT PNL PDL CIUMA GALBENĂ e distrugerea economiei sărăcirea poporului pt a face loc unei DICTATURII și un sistem ticăloșit SRI și DNA cu care au distrus milioane de vieți și cariere politice tuturor care erau împotriva LOR...