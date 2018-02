Când va avea Dobrogea un brand turistic

22:06:17 / 21 Februarie 2018

mda

Sunteti penibili ! Vine un particular , face ditamai hotelul in Mamaia Nord si penibilii de a stat nu sunt in stare sa asfalteze acolo drumul dar nici nu il lasa pe privat sa asfalteze el. Erau vara asta masinile ti=uristilor parcate in ditamai baltoacele si noroiala de pe lume. Rusine ! Asta e brandul vostru si al intregii Romanii : ce tara frumoasa , pacat ca e locuita de romani ! Romani puturosi , penibili, iresponsabili si hoti !