Când va lansa James Cameron „Avatar 2“?

Regizorul canadian James Cameron a dezvăluit că „Avatar 2”, sequelul filmului de mare succes în box office „Avatar”, se va lansa în anul 2020, urmând ca următoarele trei sequel-uri să fie lansate în 2021, 2024 și 2025. Mult anticipatele continuări ale filmului fantasy „Avatar“, regizat de James Cameron și lansat în 2009, au fost amânate în mod succesiv, însă Cameron a anunțat pe Facebook că „producția simultană la cele patru sequel-uri“ a început și că primul film va fi lansat în 2020, fiind urmat de alte trei, ce vor apărea în 2021, 2024 și 2025.

Cameron a scris: „E minunat să lucrez alături de cea mai bună echipă din branșă! „Avatar“ prinde aripi pe măsură ce am început producția simultană la cele patru sequel-uri. Călătoria continuă, 18 decembrie 2020, 17 decembrie 2021, 20 decembrie 2024 și 19 decembrie 2025!“. James Cameron a mărturisit înainte că filmarea celor patru lungmetraje în același timp se compară cu filmările la un miniserial TV. „Lucrăm concomitent, e vorba, în mare, de opt ore de poveste. Va fi o provocare uriașă să ținem minte toate detaliile în ordine, fix unde ne plasăm în poveste. Va fi, probabil, cel mai provocator lucru pe care l-am făcut vreodată. Sunt sigur că va fi o provocare și pentru actori. Nu, nu, nu, acest personaj nu a murit încă, este încă într-o anumiă etapă a vieții sale. E o saga. E ca și cum ai face cele trei filme „Godfather / Nașul“ în același timp''.

Cameron a spus că nu îl îngrijorează data la care vor fi lansate filmele. Regizorul a declarat anul trecut: ''Pentru mine nu e important când va fi lansat primul film, ci ritmul în care vor fi lansate restul. Îmi doresc să fie lansate cât mai aproape unele de celelalte”.

Lansarea în 2009 a filmului "Avatar," produse de Twentieth Century Fox, o aventură fantasy plasată în tărâmul îndepărtat și magic al Pandorei, a surclasat toate recordurile de box office, obținând câștiguri care nu au mai fost atinse deocamdată, de 2,8 miliarde de dolari la nivel mondial.

Filmul "Avatar", nominalizat la nouă premii Oscar, câştigând în cele din urmă trei trofee în 2010, a fost turnat parţial în Noua Zeelandă, iar efectele speciale au fost realizate la Weta Digital, compania care a realizat efectele şi pentru trilogia "Lord of the Ring", şi pentru seria "The Hobbit".