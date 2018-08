Când vom circula cu mijloace de transport normale. RATC are răspunsul

23:40:40 / 16 Iulie 2018

Ar fi foarte bine, dacă s-ar întâmpla !

Dacă nu suntem mințiți, dacă are să se adeverească cele spuse, înseamnă că edilul acestui oraș năpăstuit, merită puțină atenție, dacă totul are să se dovedească, a fi doar "un foc de paie", primarul făgădău decebal, are să fie catalogat, ca fiind un maaaare mincinos, acum nu, ne rămâne decât să ne convingem pe propria noastră piele, de spusele celui care ne-a mai spus că face cutare și cutare treburi și au rămas la stadiul de vorbe, acum să-i dăm crezare, pentru că nu, ne costă nimic, ca să-i dăm crezare și în cazul că primarul făgădău decebal, ne minte, peste un an de zile, urmează campania electorală și pe urmă "pisica neagră" unde are să fie, are să fie în curtea psd-ului din Constanța, că defapt ca psd-ul sunt toate partidele politice de la nivelul local și bineînțeles că și de la nivelul centrul sunt la fel, nu există nici o deosebire, toți politicienii sunt la fel, parcă sunt "frați de cruce" !