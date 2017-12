Când vor susţine elevii Evaluarea Națională

Ministerul Educației și Cercetării Științifice a stabilit calendarul și metodologia de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale (EN) la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2014 - 2015. Conform calendarului, aceste evaluări se vor desfăşura în perioada 18 mai - 3 iunie. Astfel, elevii claselor a II-a vor susține proba la Limba română pe 18 mai - scris şi pe 19 mai - citit; Limba română pentru minorităţile naţionale - scris/citit: 19 mai; Matematică pe 20 mai, iar proba la Limba maternă este programată pe 21 mai - scris şi 22 mai - citit. Elevii în clasa a IV-a vor da pe 26 mai proba la Limba română, pe 27 mai - Matematică și 28 mai la Limba Maternă, iar cei în clasa a VI-a vor da EN la Limbă şi comunicare pe 2 iunie și la Matematică şi ştiinţe pe 3 iunie. Subiectele vor avea un nivel mediu de dificultate şi sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN - clasa a II-a, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN - clasa a IV-a şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN - clasa a VI-a. Testele vor fi evaluate în cadrul unităților școlare de cadrele didactice care predau în respectivele școli și nu se înregistrează în catalogul clasei.