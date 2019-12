Când vremelnicul primar crede că dă bine să se arate furios

13:46:24 / 20 Decembrie 2019

fagadau, cine?!

Am citit, in Ziua, mi se pare, că întepatul asta zicea că soferii de la RATC si-au batut joc cu greva spontana de banii pe care constantenii i-au investit in compania de transport. Ce tupeu, fratilor! Asta vorbeste despre bataia de joc la adresa bugetului orasului? Asa ceva...