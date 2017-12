„Când zbor, simt că trăiesc“

Cotidianul „Telegraf” a deschis o serie de interviuri dedicate uneia dintre cele mai spectaculoase profesii, cea de pilot, cu Adrian Vasilache, directorul general asociat al Aeroportului Tuzla şi Regional Air Services. Dacă acesta a vorbit, în ediţiile precedente, despre calităţile necesare unui pilot, făcând referire la stăpânire de sine, precizie şi un stil de viaţă ordonat, campionul mondial de planorism, Luca Bertossio, adaugă concentrarea şi lipsa compromisului printre trăsăturile ce recomandă un temerar al aerului. Pilotul italian a fost invitat, weekend-ul trecut, să susţină un program acrobatic în cadrul celei de-a cincea ediţii a show-ului aviatic „Aeromania“, de la Mangalia şi Tuzla.

În 2012, la numai 22 de ani, Luca Bertossio a devenit primul pilot italian care a câştigat patru medalii de aur la concursurile Federaţiei Aeronautice Internaţionale şi titlul de campion mondial la planorism. Anul acesta, Luca Bertossio zboară pe cel mai bun model de planor din lume, MDM Fox. Aparatul poate atinge o viteză maximă de 281 km/h la o viteză de desprindere de 84 km/h şi astfel poate plana pe distanţe foarte lungi, până la găsirea următoarei mase de aer ascendent. Tânărul italian este un adevărat „stăpân” al curenţilor de aer, de care se foloseşte pentru a plana şi efectua incredibile figuri de acrobaţie.

În următoarea ediţie vom publica un interviu cu un alt pilot italian de renume, Francesco Fornabaio, campion acrobatic internaţional.

Reporter (R): Când aţi început să luaţi lecţii de zbor?

Luca Bertossio (L.B.): Aveam 12 ani când un prieten m-a luat cu el pe aerodrom şi m-a întrebat dacă vreau să zbor. Totul a început ca un joc. Timp de trei ani am făcut acrobaţii cu planorul şi, cu puţin noroc, dar cu multă muncă şi antrenament, am început să obţin rezultate bune. Dintr-un joc, a devenit viaţa mea şi sunt foarte fericit. Când zbor cu planorul, simt că trăiesc. De fapt, în momentul în care dau drumul cablurilor de care este prins planorul, simt că încep să trăiesc şi pot să îmi exprim prin acrobaţie acest sentiment.

R.: Este o pasiune costisitoare?

L.B. Da, este. Am avut, însă, noroc şi părinţii mei m-au sprijinit financiar în primul an, când am urmat lecţiile de zbor şi am luat licenţa de pilot. În Italia, ca oriunde în lume, ca să te antrenezi şi să capeţi experienţă trebuie să plăteşti, indiferent dacă ai aptitudini sau nu. Aşa că în primul an am făcut foarte multe sacrificii, dar părinţii mei m-au sprijinit şi încurajat tot timpul. În al doilea an, am găsit un sponsor, o mare reuşită pentru un pilot tânăr. Anul acesta am un contract cu Citizen şi Sparco, ceea ce mi-a permis să iau acest planor MDM Fox, cel mai bun din lume, pentru acrobaţii. Are şi o siglă desenată de Mirco Pecorari, un renumit designer italian. Cu acest planor vreau doar să mă antrenez anul acesta şi să particip la show-uri aeriene. Vreau să arăt oamenilor cât este de uluitor zborul şi că oricine poate lua lecţii de zbor, indiferent de vârstă.

R.: Trebuie să fii foarte curajos!

L.B.: Nu, deloc. Trebuie să fii răbdător. Cel mai important lucru pentru un pilot este puterea de concentrare şi să ştie să ia cele mai bune decizii. În aviaţie, nu există decizie greşită. Un pilot trebuie să fie mereu concentrat, nu curajos. Să aibă sânge rece în orice situaţie. Acrobaţiile aeriene presupun precizie matematică. Pentru orice figură acrobatică, numai o pregătire minuţioasă dă rezultate.

R. : Sunt piloţii favoriţii... fetelor?

L.B.: (râde) Am zburat cu fete doar aici, în România, de pe Aerodromul Brăneşti. A fost nemaipomenit. Mi-ar plăcea ca şi în Italia fetele să fie mai entuziaste şi să ia lecţii de zbor. Visul meu este să deschid o şcoală de pilotaj unde oameni din întreaga lume să vină să ia lecţii de zbor, cât mai ieftin posibil.