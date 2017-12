Candace Bushnell face noi destăinuiri

Autoarea cărţii şi a rubricii editoriale cu numele ”Sex and the City / Totul despre sex” care au inspirat celebrul serial, Candace Bushnell, a dezvăluit cum au fost concepute iniţial personajele principale, dezvăluind că pe Carrie Bradshaw a construit-o ca pe un alter ego. Scriitoarea în vârstă de 54 de ani a declarat că a inventat personajul lui Carrie Bradshaw ca un alter ego, pentru ca părinţii ei să nu îşi dea seama că rubrica pe care o scria în ”The Observer” era despre propria viaţă. ”La început scriam articolele la persoana întâi. Apoi, părinţii mei, care erau conservatori, au anunţat că se abonează la ”The Observer”. Atunci a apărut Carrie Bradshaw!”, a povestit aceasta.

Şi alte personaje au fost inspirate din viaţa scriitoarei americane, care a mărturisit că Mr. Big a fost bazat pe un senior editor, Ron Galotti, cu care a ieşit în anii \'90. Personajul artistului rus Aleksandr Petrovsky, cu care Carrie a avut o relaţie în ultimul sezon al serialului, interpretat de dansatorul de balet Mikhail Baryshnikov, a fost de asemenea inspirat din realitate. ”Darren Star, realizatorul serialului, spunea mereu că Petrovsky al lui Baryshnikov a fost un omagiu pentru că am fost căsătorită cu un dansator principal al baletului din New York”, a mai spus Candace, referindu-se la fostul ei soţ, Charles Askegard.

Pe de altă parte, prietenele lui Carrie, Charlotte, Miranda şi Samantha, nu au fost bazate pe persoane reale dar au întrunit caracteristici ale prietenelor scriitoarei. Pentru ca personajul lui Carrie să fie cât mai autentic, autoarea cărţii s-a întâlnit de câteva ori cu Sarah Jessica Parker: ”Cred că la început, Sarah Jessica a luat multe din gesturile mele, cum ar fi felul meu de a ţine o ţigară. Şi a mai fost un inel pe care îl purtam mereu şi un ceas”. În ceea ce priveşte relaţiile amoroase, Candace este mult mai puţin preocupată de acest subiect decât alter ego-ul său, fiind de părere că femeile ar trebui să pereacă mai mult timp concentrându-se pe carieră decât făcându-şi griji în privinţa bărbaţilor. Candace Bushnell este acum co-producător executiv al show-ului ”The Carrie Diaries / Jurnalele lui Carrie”, a cărui acţiune urmăreşte viaţa personajului principal din ”Sex and The City / Totul despre sex” în anii \'80, în perioada liceului. Cât despre succesul imens al serialului care a consacrat-o, Candace Bushnell consideră că totul a avut de-a face cu o bună coordonare: ”În ultimii 30 de ani a avut loc o adevărată schimbare în posibilităţile femeilor de a-şi trăi viaţa\".

La rândul său, Sarah Jessica Parker îi va face fericiţi pe câţiva fani, care vor putea cumpăra pantofi purtaţi de ea în serialul ”Sex in the City / Totul despre sex”. Totodată, a donat trei perechi de pantofi ai personajului său, Carrie Bradshaw, liceului de muzică şi artă La Guardia din New York. Personajul interpretat de Sarah Jessica Parker este celebru prin garderoba elegantă şi încălţămintea semnată de mari nume din lumea modei. Trei modele de pantofi vor fi vândute la o licitaţie de binefacere, organizată pe 24 aprilie, la New York. Actriţa de 48 de ani susţine astfel liceul La Guardia, suma rezultată din vânzare fiind în întregime destinată acestei şcoli. Cele trei modele aparţin celebrelor firme Kelsey Jonathan, Prada şi Dolce Vita. Cumpărătorii vor avea şi o surpriză: actriţa va da autografe pe talpă. Alte vedete, printre care Madonna, Janet Jackson, Miley Cyrus sau Ke$ha au donat de curând perechi de pantofi în scopuri caritabile. Actriţa face astfel un gest generos, dar nu un sacrificiu, pentru că a trebuit să renunţe la tocurile foarte înalte din cauza problemelor pe care le are la picioare.