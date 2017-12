Candidat prezidenţial surpriză în Polonia

Social-democraţii polonezi au reușit să bulverseze scena politică şi presa în momentul în care şi-au prezentat candidatul pentru alegerile prezidenţiale din 10 mai. Este vorba despre Magdalena Ogorek (“castravete” în limba poloneză), o tânără de 35 de ani fără o experienţă politică relevantă, însă cu apariţii în revista Playboy. Financial Times scrie că Ogorek a debutat în viaţa publică ca actriţă în producţii neînsemnate ale televiziunilor din Polonia, timp în care facea stagii în diverse ministere. Se pare că acestea i-au fost de frolos, pentru că Ogorek a ajuns consultat media la Banca Națională a Poloniei. A început să cocheteze cu politica şi în 2011 a candidat la alegerile parlamentare, însă fără succes. Alegerea social-democraţilor pentru potenţialul succesor al lui Alexander Kwasniewski (ultimul preşedinte de stânga al Poloniei) a intrigat atât presa de dreapta, cât şi pe cea de stânga, care notează însă că Ogorek se clasează foarte bine în sondaje având în vedere experienţa ei limitată - ea se află pe locul al treilea, cu 10% din intenţiile de vot. Liderii Partidului Social-Democrat o protejează însă de presă, echipa de campanie refuzând o discuție cu cei de la Financial Times. Analiştii politici polonezi consideră că strategia de imagine a social-democraţilor este una riscantă şi că aceasta nu vizează prezidenţialele, ci viitoarele alegeri parlamentare. Stânga poloneză se confruntă, pe de o parte, cu aceeaşi problemă ca întreaga stângă europeană, al cărei electorat începe să fie capturat tot mai mult de curentele radicale, o consecinţă a austerităţii. În plus, electoratul tradiţionalist şi catolic al Poloniei este înclinat către partidele conservatoare.