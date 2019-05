Candidații ALDE, cea mai bună echipă pentru Parlamentul European

​Gabriel Daraban, candidatul Constanței pe lista ALDE pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, prezintă garnitura de succes care, după 26 mai, va reprezenta cu adevărat interesele acestei țări la Bruxelles.

Constănțeanul Gabriel Daraban este unul dintre candidații prezenți pe lista ALDE pentru alegerile europarlamentare din din 26 mai. De profesie inginer, absolvent al Politehnicii din București și al Universității „Ovidius” din Constanța, Gabriel Daraban este ceea ce se se poate numi, într-un limbaj plastic, un om al locului. Fiul unei figuri emblematice a Bătrânului Tomis - Aurel Daraban, fostul director al Șantierului Naval Constanța, Gabriel Daraban este căsătorit, are doi copii și o carieră de succes. În prezent, este directorul comercial al Oil Terminal Constanța, având o experiență de peste 18 ani în domeniul energetic și în cel al transporturilor și infrastructurii portuare. Nu în ultimul rând, Gabriel Daraban este președintele interimar al organizației municipale ALDE Constanța și un nume de referință între liberalii constănțeni - cei care au ales să îl urmeze pe Călin Popescu Tăriceanu.

"Sunt onorat să le prezint constănțenilor mei cea mai bună echipă de europarlamentari pe care noi, românii, o putem trimite în numele nostru la Parlamentul European“, spune Gabriel Daraban. "Suntem o echipă de oameni politici responsabili și competenți, cu vastă experiență profesională și politică, dar și cu performanțe recunoscute în diferitele domenii de activitate. Experiența dobândită în mediul profesional, în mediul academic din țară și din străinătate, în funcții de cel mai înalt nivel - deputați, senatori miniștri - este dublată de vasta experiență a celor doi europarlamentari în funcție, Norica Nicolai și Renate Weber, voci puternice, voci de patrioți, care s-au făcut auzite în plenul Parlamentului European și care au luptat întotdeauna pentru români și pentru România. Sunt încrezător că, pe 26 mai, cu dorința de a ne dobândi locul pe care îl merităm în Uniunea Europeană, constănțenii vor alege competența, profesionalismul și patriotismul.", spune Gabriel Daraban.

1. NORICA NICOLAI

"Destul! M-am săturat de dublul vostru standard, m-am săturat de faptul că ne cereţi permanent o justiţie independentă, dar ne daţi ordine de la Bruxelles pentru ca cei care vă servesc interesele să fie exoneraţi de răspundere. Lucrul acesta explică de ce unii au ales să părăsească UE, iar alţii să o conteste. Într-o Uniune Europeană care presupune că respectă statul de drept şi propriii cetăţeni, nu au ce căuta astfel de comportamente hegemonice care dăunează întregului proiect european! Uniunea Europeană la care a aderat România și în al cărei parlament activez de 10 a fost și trebuie să fie o Uniune a respectului, a solidarităţii, a egalităţii dintre cetăţeni şi statele membre - asta este ceea ce am spus de curând în plenul Parlamentului European și, împreună cu echipa ALDE, voi continua să militez pentru aceste principii.”, promite Norica Nicolai.

Norica Nicolai este membru al Parlamentului European din 2009 și vicepreședinte al Grupului ALDE și a fost senator al României timp de două mandate. A absolvit Facultatea de Drept a Universității București, Academia ONU pentru Lideri Politici - Științe Politice și Programul postuniversitar de guvernare al Școlii Kennedy din cadrul Universității Harvard. A fost profesor asociat de drept penal şi criminologie la Universitatea București şi profesor asociat de drept penal la Universitatea Ecologică Bucureşti. Este decorată cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler.

2. ANDREI GEREA

„Mark Rutte, prim ministrul Olandei, susținea că în România nu există stat de drept și democrație și că, prin urmare, ar trebui să ne luăm gândul de la a intra curând în spațiul Schengen, deși intrarea în spațiul Schengen nu a fost condiționată pentru nicio țară. Problema este strict de ordin economic, după părerea mea. Unul dintre adevăratele motive pentru care României i se refuză accesul în spațiul Schengen este legat de Portul Constanța și de concurența economică pe care acesta ar face-o Portului Rotterdam. Noi, echipa ALDE care vă vom reprezenta în Parlamentul European, vom face tot ceea ce este necesar pentru ca Portul Constanța să devină o principală poartă maritimă a Uniunii Europene, respectiv un obiectiv care să aducă prosperitate județului Constanța și economiei naționale.”, anunță Andrei Gerea.

Andrei Dominic Gerea este vice-președinte al ALDE România, deputat în Parlamentul României aflat la al doilea mandat și membru al Biroului Permanent al Camerei Deputaților, cu funcția de chestor. Este fost Ministru al Economiei și Ministru Delegat al Energiei și IMM-urilor. Andrei Gerea a absolvit Academia de Studii Economice București - Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și Cursul Postuniversitar "Managementul Întreprinderii de Comerț Exterior", organizat de INDE București, ASE București, UNCTAD Geneva.

3. RENATE WEBER

„Cred că sunt cele mai importante alegeri din istoria Uniunii Europene de până acum, pentru că această construcție europeană la care eu țin foarte, foarte mult și căreia îi doresc să mai dureze câteva sute de ani e o construcție care a adus pacea în Europa, a adus prosperitate cetățenilor Europei. Și totuși, în ciuda acestor realizări, observăm că există un val de euroscepticism care se manifestă tot mai mult în unele state membre, din fericire nu și în România. De ce există acest val de euroscepticism și chiar antieuropenism? Cred că este o întrebare legitimă și cred că oricât de mult ai ține la proiectul european, trebuie să identifici neajunsurile actuale, tocmai ca să poți să propui soluții de reformare pentru viitor. Iar noi, echipa ALDE, asta vom face în Parlamentul European și în continuare!”, declară Renate Weber.

Renate Weber este europarlamentar și primul reprezentant al României căruia i s-a încredințat conducerea unei misiuni UE de observare a alegerilor. A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București și este o militantă de marcă pentru drepturile omului. A fost judecător ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, lector la Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA și la Facultatea de Istorie a Universității București. Deasemenea, a deținut funcția de consilier al președintelui României pe probleme de afaceri constituționale și juridice. Renate Weber este autoarea a peste 50 de lucrări, în special în domeniul protecției drepturilor minorităților naționale.

4. OVIDIU SILAGHI

"Am convingerea că va urma o perioadă în care vom fi în centrul Uniunii Europene, dar cu tricolorul în suflet. Consider că o dublă măsură aplicată României, un membru cu drepturi depline al Uniunii, este, fără excepție, inacceptabilă. Prin urmare, vă vom reprezenta interesele cu mândrie, cu mândria de a fi român, în Parlamentul European, ghidați de ceea ce am spus cu orice ocazie: să nu ne fie rușine că suntem liberali, să nu ne fie rușine că suntem români, să nu ne fie rușine că suntem creștini!", spune Ovidiu Silaghi.

Ovidiu Ioan Silaghi a îndeplinit funcția de ministru pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale și de ministru al Transporturilor. A fost deputat în Parlamentul României timp de două legislaturi și europarlamentar în alte două legislaturi. A mai deținut funcția de președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Satu Mare. Ovidiu Ioan Silaghi a absolvit cursurile Facultății de Mecanică Fină din cadrul Universității Transilvania din Brașov, un masterat în Drept administrativ la Universitatea "Vasile Goldiș" din Arad și studii postuniversitare de specializare în Management și relații economice internaționale la Academia de Studii Economice din București.

5. VARUJAN VOSGANIAN

„Mesajul nostru puternic este: Europa începe la noi acasă! Şi pentru că Europa începe de la noi de acasă, putem vorbi despre Europa ca despre casa noastră. Putem spune că vrem o Uniune Europeană solidară, fără ierarhii și fără mai multe viteze, o Uniune a respectului reciproc. Vreau să vorbim despre o Uniune fără frontiere, fără mecanisme de verificare. România trebuie să se implice în definirea paradigmei Uniunii Europene. Nu dorim federalizare și considerăm că Uniunea Europeană trebuie să fie o construcție a tuturor statelor membre, iar echipa de europarlamentari români ALDE va urmări această agendă politică europeană.“, spune Varujan Vosganian.

Economist, om politic și scriitor, Varujan Vosganian a deținut funcția ministru al Economiei și Finanțelor și funcția de ministru al Economiei. A absolvit Facultatea de Comerţ din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti ca şef de promoţie şi Facultatea de Matematică a Universităţii Bucureşti și a obţinut titlul academic de doctor în Economie la Academia de Studii Economice din Bucureşti. Este fondatorul și președintele Uniunii Armenilor din România și a reprezentat minoritatea armenilor în Parlemantul României ca deputat în două legislaturi. În alte patru legislaturi a fost ales ca senator.

6. DANIEL BARBU

„Unul dintre proiectele mele, în ipoteza în care voi deveni europarlamentar, este obținerea unui consens în jurul unui proiect european de restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural construit. Fondurile alocate monumentelor istorice sunt insuficiente şi incidentale nu doar în România, ci și în țări mult mai înzestrate în această privință, cum este Italia. Mi se pare nu numai oportun, dar şi necesar ca viitorul buget să includă un program administrat direct de la Bruxelles. Ar trebui încurajată apariția unui sentiment de co-responsabilitate al tuturor europenilor pentru soarta patrimoniului monumental al continentului, sentiment ce poate contribui la înfiriparea unei identități europene comune.“, opinează Daniel Barbu.

Daniel Constantin Barbu este istoric, senator de București, fost ministru al Culturii și fost președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP). Este licențiat în istoria artei la Institutul de Artă din București și are un doctorat în istorie, obținut la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. A urmat, deasemenea, studii doctorale în cadrul Facultății de Teologie la Universitatea din Fribourg, Elveția și a fost auditor al Școlii de Înalte Studii în Științele Sociale din Paris. Ulterior, a mai susținut cu succes un doctorat în filosofie la Universitatea din București. Este profesor universitar și conducător de doctorat în științe politice la Universitatea din București. Daniel Constantin Barbu a fost decorat cu Ordinul Național "Steaua României" în grad de ofițer pentru activitatea în învățământul superior.

ION POPA, SENATOR, PREȘEDINTELE ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE ALDE CONSTANȚA:

“Dragi constănțeni, vă invit să mergeți la vot pe 26 mai și să votați lista de candidați ALDE pentru Parlamentul European. Votând ALDE votați cea mai bună ofertă electorală, votați în interesul României și pentru români. ALDE are o listă de candidați pentru Parlamentul European care îmbină competența cu munca susținută, experiența cu entuziasmul, curajul cu integritatea și tinerețea cu înțelepciunea. Mergând la vot și alegând ALDE votați pentru voi.

Este important să știm că pe data de 26 mai au loc alegeri europene, referendumul fiind doar o temă parazitară. Prin urmare, vă îndemn să boicotați referendumul, pentru că Justiția nu este și nu poate fi o temă electorală.

