„Candidaţii ar fi trebuit să convingă oamenii să voteze, nu eu!“

Preşedintele organizaţiei judeţene Constanţa a PSD, primarul Radu Mazăre, a declarat, ieri, că Mircea Geoană nu are de ce să fie dezamăgit că filiala judeţeană nu s-a mobilizat pentru a determina oamenii să meargă să voteze, pentru că „nu Mazăre“ trebuia să explice electoratului de ce să voteze pe cineva, ci candidaţii respectivi ar fi trebuit să convingă. „Ce înseamnă să mă implic? Ce să le spun eu oamenilor? Că ar trebui să voteze pe nu ştiu cine, pe care nici nu-l cunosc? Dacă ar fi fost o persoană cunoscută, ar fi ştiut ea să le explice oamenilor de ce trebuie să iasă la vot şi de ce s-o voteze. De ce trebuie să-l voteze pe nu ştiu cine - asta nu trebuie să explice Mazăre. Că nu poate face Mazăre asta, ci omul respectiv, el trebuie să convingă. Asta înseamnă politician şi lider: să convingă lumea că merită să fie votat“, a declarat Mazăre. El s-a referit astfel la dezamăgirea exprimată de preşedintele PSD, Mircea Geoană, cu privire la numărul mic de votanţi care au mers la urne în judeţul Constanţa. Potrivit primarului Constanţei, la alegerile pentru Parlamentul României, constănţenii au ieşit la vot în număr mai mare decît la europarlamentare pentru că atunci s-a votat uninominal. „Oamenii votează oameni. Să nu credem că ei votează numai simboluri. La parlamentare, alegătorii au ştiut exact pe cine vor să voteze şi pe cine pun ştampila. Pe Alexandru Mazăre l-au votat într-un procent de aproape 60%. Au ştiu exact pe cine vor. Dar şi la europarlamentare, aşa, sub o pălărie şi sub o siglă, i-am bătut pe ceilalţi, chiar dacă lumea s-a obişnuit ca noi să luăm 50%“, a spus Mazăre. În judeţul Constanţa, alianţa PSD+PC a cîştigat alegerile europarlamentare cu 34,64% din voturi, fiind urmată de PD-L, cu 27,83%, PNL - 14,11%, PRM - 11,74% şi Elena Băsescu - 7,18%, la urne prezentîndu-se 21,65% dintre persoanele cu drept de vot. În campania electorală pentru europarlamentare, liderul PSD, Mircea Geoană, a afirmat, în staţiunea Mamaia, că echipa social-democraţilor constănţeni este cea mai puternică din PSD şi că poate a greşit atunci cînd a fost de acord ca printre candidaţii de pe locurile eligibile din lista pentru europarlamentare să nu fie şi reprezentanţi ai PSD Constanţa.