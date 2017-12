Candidaţii la Bacalaureat care au picat examenul de două ori vor plăti o taxă de 230 de lei

Candidaţii de la Bacalaureat din promoţiile anterioare care au susţinut de cel puţin două ori examenul fără să-l promoveze şi se prezintă la toate probele acestuia vor plăti în acest an o taxă de 230 de lei, potrivit unei note a Ministerului Educaţiei Naţionale. În cazul în care candidaţii nu vor participa la tot examenul, suma pe care aceştia trebuie să o plătească va fi stabilită diferenţiat, în funcţie de numărul de probe susţinute, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare evaluării fiecărui absolvent. Taxa este valabilă şi pentru candidaţii proveniţi din învăţământul particular. Nivelul taxei este similar cu cel de anul trecut. Înscrierea candidaţilor pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an va avea loc între 27 şi 31 mai. Prima probă a examenului, cea pentru evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, va avea loc în perioada 10-12 iunie. A doua probă, cea pentru evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, este programată pentru perioada 12-14 iunie. Proba pentru evaluarea competenţelor digitale va avea loc între 17 şi 21 iunie, iar cea pentru evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă internaţională, între 25 şi 28 iunie. Probele scrise vor începe pe data de 1 iulie, cu limba şi literatura română. Va urma pe 2 iulie proba scrisă la limba şi literatura maternă, iar pe 3 iulie va avea loc proba scrisă obligatorie a profilului, Proba scrisă la alegere a profilului şi specializării este programată pentru data de 5 iulie. Primele rezultate vor fi afişate pe data de 8 iulie, iar contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi. Rezolvarea contestaţiilor va avea loc între 9 şi 11 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 12 iulie.