Candidaţii PER şi politicile ecologiste

POLITICI ECOLOGISTE PER Constanţa a prezentat, ieri, candidaţii formaţiunii politice la alegerile parlamentare din 9 decembrie în colegiile de deputaţi. Ei au vorbit despre proiectele pe care le vor prezenta alegătorilor în campania electorală. Mesajul transmis de fiecare dintre ecologişti a fost acela că România are nevoie de o reprezentare ecologistă în Parlament. De asemenea, ei spun că majoritatea partidelor politice au început în această campanie să adopte politica ecologistă, împrumutând din proiectele prezentate de PER în campaniile electorale trecute. Candidatul PER în Colegiul 9 pentru Camera Deputaţilor, Dumitru Bădrăgan, a declarat că oamenii vor o Românie curată şi că politica ecologistă e o politică necesară. „Protejarea mediului nu înseamnă numai acţiuni de ecologizare. Un mediu curat poate însemna o economie dezvoltată, înseamnă locuri de muncă, înseamnă sănătate. Românii pot fi scutiţi de taxe şi impozite printr-un sistem de colectare selectivă a deşeurilor, care este deja aplicat şi care dă rezultate“, a declarat Bădrăgan.

PROIECTE El a vorbit şi despre necesitatea înfiinţării unui spital pentru copii în judeţul Constanţa, pentru că judeţul nostru suferă din acest punct de vedere. El a menţionat şi necesitatea refacerii miniporturilor şi satelor pescăreşti, dar a spus şi că pungile din plastic ar trebui interzise şi înlocuite cu unele de hârtie pentru a împiedica decesul multor animale care mor pentru că înghit plastice. La rândul său, candidatul PER în Colegiul 6, Marius George Cojocaru a spus că cel mai mare câştig al ecologiştilor din urma acestei campanii electorale ar fi ca ideile lor să fie promovate şi implementate la nivel naţional. De asemenea, candidatul ecologiştilor în Colegiul 10, Viorel Ion a spus că PER şi politicile sale sunt o alternativă bună pentru oraş şi pentru locuitorii ei.