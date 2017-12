Candidatura lui Grapini, regretată

Secretarul general al Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR), Mihai Ionescu, a declarat vineri că plecarea ministrului delegat pentru IMM şi Turism, Maria Grapini, din Guvern este o zi de doliu şi că îşi doreşte ca ea să piardă la alegerile europarlamentare, pentru a rămâne alături de Asociaţie. „Când am auzit ce vrea să facă (n.r. - să părăsească funcţia de ministru pentru a candida la alegerile europarlamentare) am avut sentimentul că am fost trădaţi. Ne despărţim de omul în care ne-am pus foarte multe speranţe“, a afirmat reprezentantul ANEIR. El crede că Grapini a reuşit în mandatul său să facă „cele mai palpabile lucruri“ din câte s-au putut produce în instituţia pe care a condus-o. „Daţi-mi voie să compar şi cu alte ministere, în perioada asta de 20 de ani de când lucrez în parteneriat cu sectorul public, n-am întâlnit un ministru mai eficient ca ea“, a spus Ionescu. El a adăugat că a susţinut-o încă din anul 2000 pe Maria Grapini să intre în actul guvernamental. „A mers pe această cale grea şi cu multe sacrificii. Mă aşteptam, şi aici intervine marea mea supărare, mă aşteptam că acest mandat pe care l-a primit şi cu care ne-a bucurat foarte mult îi va da prilejul şi ne va da şi nouă şansa să punem în practică ceea ce am gândit, am analizat, am pus la cale împreună în decursul multor ani de colaborare“, a spus oficialul ANEIR.