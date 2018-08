Candidatură-surpriză la Primăria Constanța. „Avem o economie slabă”

23:10:04 / 27 Iulie 2018

Mare mafiot

Am inteles ca se plang oamenii angajati de el ca nu-i plateste, ca lucreaza la negru, ca face o gramada de magarii si se viseaza primar. Datorita politicienilor toti strainii au ajuns mari oameni de afacere in tara noastra. Nu stiu cum a putut ajunge seful patronatelor din turism, ce il recomanda si ce-a facut concret pentru asta. Stiu doar ca avem niste tradatori de tara care pentru 10 lei ar vinde-o si pe masa de lasa toti strainii sa-si bata joc de tara. Astia nu ne vor binele ca ii doare in cot de tara, nu e tara lor, vor doar imbogatire rapida si atat.