„Candy Crush“ valorează 7,56 miliarde de dolari la bursă

Compania britanică King Digital Entertainment, creatorul jocului video de succes „Candy Crush Saga“, a anunţat că a reţinut un interval de preţ de 21 până la 24 de dolari pe acţiune pentru listarea sa la bursă, ceea ce înseamnă că grupul ar valora maximum 7,56 miliarde de dolari. În prospectul său de listare la bursă, societatea a informat că va emite 15,5 milioane de acţiuni, în timp ce acţionarii, printre care se numără fondul Apax Ventures, vor vinde 6,7 milioane de acţiuni existente. Oferta publică iniţială (IPO) care va fi derulată la New York Stock Exchange va permite societăţii King Digital Entertainment, ce va fi înscrisă sub simbolul KING, să strângă 532,8 milioane de dolari la preţul maxim.

Înfiinţată în anul 2003, în Suedia, King Digital Entertainment a anunţat luna trecută că are intenţia de a-şi lista acţiunile la NYSE, pentru a strânge fondurile necesare continuării dezvoltării sale. Potrivit documentelor remise autorităţii bursiere americane (US Securities and Exchange Commission), cifra de afaceri a companiei a crescut până la 1,88 miliarde de dolari în 2013, de la 164 milioane de dolari în 2012, în timp ce profitul net a urcat la 567,6 milioane de dolari anul trecut, de la 7,8 milioane de dolari în 2012. King Digital Entertainment oferă peste 180 de jocuri în 14 limbi, pe telefoanele mobile, pe Facebook şi pe site-ul său de internet. Cel mai popular joc al companiei este „Candy Crush“, care a fost descărcat de peste 500 de milioane de ori de la lansarea sa, în 2012.

PERCEPŢIA POPULARĂ În timp ce marile averi sunt direct influenţate, mai mult de trei sferturi dintre americani spun că dezvoltarea puternică a bursei de la New York din ultimii cinci ani nu a generat un efect semnificativ asupra situaţiei financiare personale. Mai exact, 77% dintre respondenţi au afirmat că nu au simţit efectele creşterii de 176% înregistrate de indicele Standard & Poor's 500 al bursei de la New York începând din 9 martie 2009, când a atins minimul crizei, potrivit unui sondaj realizat de Bloomberg la nivel naţional. Puţin peste unul din cinci americani, un procentaj de 21%, susţin că performanţele pieţei de capital le-au crescut gradul de siguranţă financiară, potrivit sondajului Bloomberg, efectuat în perioada 7-10 martie. Sondajul relevă, de asemenea, că majoritatea americanilor, 62%, consideră că se îndreaptă într-o direcţie greşită. Totodată, procentajul celor care cred că situaţia economică sau piaţa muncii se vor îmbunătăţi în următoarele 12 luni a scăzut faţă de nivelul înregistrat într-un sondaj similar derulat în luna decembrie.

Americanii care au remarcat, totuşi, evoluţii pozitive nu consideră că preşedintele Barack Obama a adus o contribuţie semnificativă. Astfel, 56% dintre ei consideră că firmele şi companiile private sunt responsabile pentru creşterea de pe bursă, faţă de un procentaj de 23% care creditează cu un rol mai important politica economică a Casei Albe. Rezultatele sondajului arată, de asemenea, concentrarea activelor financiare în rândul celor mai bogaţi dintre americani, în timp ce, pentru clasa medie, locuinţa constituie cea mai mare parte din avere. Un procentaj de 46% dintre americani spun că le merge mai bine decât la începutul anului 2009, la apogeul crizei financiare şi al recesiunii, în timp ce 36% afirmă că sunt într-o situaţie mai proastă, iar 17% nu au remarcat vreo schimbare. Economiştii anticipează o creştere economică de 2,9% pentru SUA în acest an, faţă de 1,9% în 2013.