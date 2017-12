Caniculă urmată de ploi

Temperaturile din următoarele două zile vor urca până la 35 de grade C în sud-vestul şi vestul ţării, însă ploile însemnate cantitativ vor reveni de joi, potrivit meteorologilor. Ei spun că, după cele două zile cu temperaturi de până la 35 de grade, valorile termice urmează să scadă din nou, iar precipitaţiile mai însemnate cantitativ îşi vor face din nou apariţia. În plus, în unele zone vor avea loc vijelii şi va cădea grindină. “Ploile se restrâng, nu dispar, dar vor fi mai ferite de intensificări atmosferice zonele din sud- vestul şi vestul ţării, în care aşteptăm temperaturi de 34 de grade, izolat 35 spre orele amiezei. Deocamdată, cantităţile de apă sunt estimate a depăşi doar izolat 25 de litri pe metru pătrat, abia joi instabilitatea atmosferică va cuprinde mare parte din ţară”, spun meteorologii. La Constanţa, temperaturile vor urca până la 27 - 28 de grade C, cu cerul în mare parte noros, cu ploi răzleţe.