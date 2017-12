Canotoarea Cristina Ilie, la primul titlu mondial din carieră la tineret

Viitorul canotajului românesc sună promiţător, după ce săptămîna trecută echipajul feminin de tineret a reuşit să cîştige din nou un titlu mondial în proba de patru vîsle pe distanţa de 2.000 m. Din barca “tricoloră” participantă la CM de la Brandenburg (Germania) a făcut parte şi una dintre speranţele canotajului românesc, Cristina Ilie, sportivă cu dublă legitimare CS Ştiinţa Constanţa - Dinamo Bucureşti, alături de Diana Bursuc (CS Farul), Camelia Lupaşcu şi Ioana Crăciun. Descoperită în urmă cu doar patru ani de antrenoarea Georgeta Grijuc, Ilie reuşeşte în scurt timp să confirme, trecîndu-şi în palmares primul titlul mondial la numai 19 ani. “Sînt extrem de fericită. Nu a fost o cursă uşoară, însă am reuşit să ne impunem. Am visat de mult la acest titlu şi am muncit pentru el”, a declarat Cristina Ilie. Evoluţia sportivei este una ascendentă, Ilie reuşind încă din primul an să obţină şi primele rezultate importante. Prima medalie a fost un bronz naţional în proba de patru rame şi un argint la individual. La scurt timp, aveau să vină şi primele rezultate internaţionale, un argint la patru vîsle şi un bronz la dublu obţinute la Balcaniada din 2004. În 2005 a participat la primul Campionat Mondial de junioare, obţinînd, tot la Brandeburg, medalia de argint împreună cu echipajul de 8+1, iar de atunci nu a ratat niciodată podiumul mondial - un bronz la CM de junioare din 2006, de la Amsterdam, la dublu vîsle şi un bronz la două rame fără cîrmaci în 2007, la CM de la Beijing. În momentul de faţă numără 43 de medalii naţionale şi internaţionale, iar sportiva şi-a propus ca palmaresul ei să se îmbogăţească în perioada următoare şi cu o medalie de aur de la Campionatele Europene, ce vor avea loc în septembrie. “Mă bucur că am debutat cu un astfel de rezultat la tineret şi sper să nu mă opresc aici. Urmează pentru mine Campionatele Naţionale, după care Campionatele Mondiale Universitare, iar în toamnă mă aşteaptă Europenele. Mi-aş dori ca la fiecare competiţie să cîştig cîte o medalie şi să obţin şi un titlu european”, a spus tînăra canotoare aflată într-o scurtă vacanţă acasă, la Bîrlad. După cîteva zile libere, Ilie se va întoarce la Snagov pentru a-şi relua antrenamentele alături de lotul de tineret.