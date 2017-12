Canotorul Ioan Prundeanu, bronz la JO de tineret

Ioan Prundeanu a adus prima medalie pentru delegaţia României în cadrul ediţiei inaugurale a Jocurilor Olimpice de Tineret, ce se desfăşoară la Singapore. În cea de-a treia zi de concurs, sportivul legitimat la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa s-a clasat pe poziţia a treia în proba de simplu vâsle pe distanţa de 1.000 m. Prundeanu a trecut linia de sosire după 3 minute, 19 secunde şi 11 sutimi, fiind devansat de lituanianul Rolandas Mascinkas (3:13.82) şi de germanul Felix Bach (3:16.23). „Sunt obosit, dar mă bucur că am reuşit să aduc prima medalie pentru România. Este o onoare pentru mine să-mi reprezint ţara într-o astfel de competiţie. M-am antrenat special pentru cursa de 1.000 şi am reuşit un rezultat bun”, a declarat sportivul pregătit de Norica Sarchizian după ce a încheiat cursa. În seriile de calificare, Prundeanu a trecut primul linia de sosire, fără să forţeze, iar în semifinale s-a clasat pe locul secund, asigurându-şi astfel prezenţa în finală. „Este un rezultat la care ne aşteptam. Înainte de concurs ştiam că poate urca pe podium, dar concursul este concurs. Ne bucurăm pentru acest rezultat, mai ales că el este mai mic cu un an decât cei cu care a concurat”, a spus şi Andrei Szemerjai, directorul LPS “Nicolae Rotaru”. Tot în a treia zi a competiţiei, în finala de la dublu rame feminin, Ana Gigică şi Mădălina Buzdugan au ocupat locul 5. Constanţa a mai fost reprezentată la Singapore şi de atletul Claudiu Cimpoeru (CS Farul), care s-a clasat pe locul 12 în calificările probei de 3.000 m.