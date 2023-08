Cântăreaţa Sinead O'Connor a murit la vârsta de 56 de ani

Cântăreaţa de origine irlandeză Sinead O'Connor, cunoscută pentru hitul "Nothing Compares 2 U",a decedatla vârsta de 56 de ani, informează, la 26 iulie 2023, agenţia Reuters, care citează publicaţia Irish Times.

Fiul în vârstă de 17 ani al cântăreţei, Shane, a fost găsit mortîn ianuarie anul trecut, după ce dispăruse dintr-un centru unde se afla sub supraveghere pentru risc de sinucidere.

Sinead O'Connor s-a născut la 8 decembrie 1966, în Irlanda. Copilăria ei a fost marcată de divorţul părinţilor, iar apoi de moartea mamei într-un accident. La vârsta de 15 ani, a fost remarcată de Paul Byrne, bateristul trupei irlandeze In Tua Nua, colaboratori ai trupei U2.



După ce a scris, în colaborare cu membrii trupei, single-ul "Take My Hand", Sinead O'Connor a părăsit şcoala pentru a se dedica unei cariere muzicale. Ulterior, a studiat canto şi pianul la Dublin College of Music