Cântăreţul Demis Roussos a fost înmormântat, astăzi, la Atena

Cântăreţul Demis Roussos, care a murit weekendul trecut la Atena, la vârsta de 68 de ani, a fost înmormântat astăzi într-unul dintre principalele cimitire din capitala Greciei, în prezenţa mai multor sute de persoane, informează AFP. Artistul, devenit un star mondial în anii '60, după ce s-a remarcat ca membru al grupului Aphrodite's Child, a fost înhumat în Primul Cimitir al Atenei, unul dintre cele mai vaste şi mai vechi din oraş, în care îşi dorm somnul de veci numeroase personalităţi ale Greciei. La înmormântare a fost prezent şi prezentatorul de televiziune de origine greacă Nikos Aliagas, care a dezvăluit pentru AFP motivele care l-au determinat să ia parte la ceremonia funerară: "Mai întâi, pentru că era un prieten, dar şi pentru că este vorba de un grec din străinătate, din diaspora, care revine în pământul strămoşilor lui". Nikos Aliagas a fost prima persoană, chiar înainte de presa greacă, care a anunţat în mod public, luni, decesul lui Demis Roussos. Cântăreţul grec a murit la primele ore ale dimineţii de duminică, 25 ianuarie, într-un spital din Atena, în care fusese internat în urmă cu mai multă vreme. Slujba religioasă, organizată în capela cimitirului, şi înhumarea au durat aproximativ o oră şi jumătate. Slujba a fost însoţită de cântece religioase, dar niciun cântec al lui Demis Roussos nu a fost interpretat în această ceremonie. Cântăreţul grec Demis Roussos s-a născut în Egipt, pe 15 iunie 1946, din părinţi greci expatriaţi. La începutul anilor 1960, familia a decis să se întoarcă în patria natală, unde tânărul Roussos, care a studiat trompeta şi a cântat în corul bisericii din Egipt, a început să cânte în trupe locale. Una dintre acestea era Aphrodite's Child, care i-a inclus, de asemenea, pe Vangelis şi Lucas Sideras. În anul 1969, trupa s-a destrămat, iar Demis Roussos a lansat primul său album solo intitulat "On the Greek Side of My Mind", iar în anii '70 a lansat o lungă serie de hituri precum "This Time It Isn't Au revoir", "Happy To Be On An Island In The Sun", "My Reason", "My Friend The Wind", "Velvet Mornings", "From Souvenir To Souvenir" şi "Goodbye My Love, Goodbye". În 1978, cântăreţul s-a retras de pe scenă şi s-a dedicat familiei. El a lansat albumul "The story of Demis Roussos" în 1985, după ce avionul în care călătorea a fost deturnat de terorişti, care l-au ţinut captiv în Beirut. De atunci, el a militat prin muzica sa pentru pace în lume şi protejarea mediului înconjurător. Recunoaşterea valorii sale a venit şi din partea criticilor, după ce artistul a cântat în mai multe limbi străine, câştigând astfel numeroase premii, precum locul 1 în Japonia cu "The Roussos Phenomenon Ep", discul de aur în America pentru albumul "Demis". De-a lungul carierei, cântăreţul a primit peste 100 de discuri de aur, platină şi diamant. Şarmant şi impunător, Demis Roussos a reuşit să cucerească inimile fanilor de pe toate continentele, iar vocea sa inegalabilă a convins milioane de oameni să îi cumpere discurile în cariera sa impresionantă de aproape cinci decenii. A susţinut numeroase concerte şi în România. Legătura lui Demis cu România este una cu totul specială şi datează de mulţi ani. Mai puţină lume ştie că artistul grec a fost căsătorit cu o româncă, Pamela Raţiu, astfel că, pentru el, Bucureştiul a reprezentat o a doua casă, unde a revenit de fiecare dată cu mare plăcere. Deşi a divorţat de Pamela Raţiu după o căsnicie de 10 ani, cei doi foşti parteneri au rămas buni prieteni. Albumele sale s-au vândut în peste 60 milioane de copii.