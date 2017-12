Cântăreţul Elton John îşi lansează propria companie de teatru

Cântăreţul Elton John a anunţat că îşi va lansa propria companie de producţie teatrală, denumită Rocket Stage, care îi va permite să producă spectacole de musical, informează contactmusic.com. Artistul britanic a colaborat deja în trecut cu echipele care au produs musicalurile "The Lion King" şi "Billy Elliot, The Musical". De asemenea, Elton John a câştigat un premiu Tony - un trofeu extrem de râvnit în universul teatrului - pentru coloana sonoră pe care a compus-o pentru spectacolul "Aida", pus în scenă pe Broadway. Noua sa companie Rocket Stage îi va permite celebrului cântăreţ să producă şi mai multe coloane sonore originale pentru diverse spectacole de teatru. Compania a început deja să lucreze la mai multe proiecte, inclusiv la un nou spectacol de teatru creat de Elton John, potrivit site-ului Thestage.co.uk. Rocket Stage reprezintă un joint venture de mai multe milioane de dolari încheiat cu Old Vic Productions, compania de producţie teatrală care a realizat "Billy Elliot, The Musical". Într-o carieră de aproape cinci decenii, Elton John a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri Top 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii '70, cu şapte albume consecutive No. 1 în Statele Unite şi şase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în rock'n'roll. El continuă să fie un simbol al vieţii publice şi a fost foarte implicat în lupta anti-SIDA, după sfârşitul anilor '80. A intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a fost numit cavaler în 1998.