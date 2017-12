Cântărețul Morrissey îi critică public pe Donald Trump și Hillary Clinton

Cântărețul britanic Morrissey a semnat o scrisoare deschisă în care critică pozițiile candidaților prezidențiali din SUA, republicanul Donald Trump și democrata Hillary Clinton, față de masacrul din clubul american gay Pulse din Orlando, statul Florida, în urma căruia au fost uciși 49 de oameni. De asemenea, cântărețul lansează o serie de întrebări referitoare la rolul postului CNN și îl laudă pe Bernie Sanders.

În scrisoarea întitulată ”Hate-rosexuality”, postată pe site-ul creat de fani True To You, cântărețul a luat notă de răspunsul lui Donald Trump la masacrul din Orlando, în special la declarația sa că membrii clubului ar fi putut preveni orice pierdere de viață omenească, dacă ar fi fost înarmați și refuzul său de a-și exprima simpatie față de victime, înainte de vorbi despre frustrări generale legate de sistemul politic din USA. Pe un ton vizibil ironic, numindu-l Donald Thump (thump în engleză înseamnă bufnitură, lovitură), Morrissey argumentează în scrisoarea sa: ”Donald Thump, probabil viitorul președinte american, reacționează la masacrul din Orlando explicând cum, dacă oamenii din club ar fi fost ei înșiși înarmați, s-ar fi produs mai puține victime”, a scris Morrissey. ”Acest lucru este, în mod evident, modul său de a nu oferi niciun sprijin comunității gay din Orlando (este vina lor că au mers într-un club de noapte fără a fi înarmați cu grenade)”, și-a exprimat indignarea muzicianul. Ulterior, în scrisoare, Morrissey s-a adresat mass-media și posturilor precum CNN (”CNN l-a făcut celebru pe atacator cu un val de publicitate, fix ce și-a dorit întotdeauna și va încuraja următorul atacator să se pregătească pentru faimă internațională”) și s-a plâns de alegerea nefericită între prezidențiabilii Hillary Clinton și Donald Thump (”Clinton este chipul și vocea banilor frauduloși iar Donald Thump este George Wallace, urăște aproape pe oricine care nu este Donald Thump. Nu este aceasta America anului 2016?”). În încheierea scrisorii, Morrissey și-a arătat sprijinul pentru candidatul democrat Bernie Sanders și și-a exprimat tristețea că America nu va avea parte de o președinție Sanders. ”Clinton și Trump poate că sunt populari în rândul celor credincioși partidului - dar aceștia nu sunt atât de numeroși, și ei nu sunt America. Așadar, o zi tristă se prefigurează în noiembrie, o zi pe care numai Bernie Sanders ar fi putut-o salva, dacă ar fi fost sprijinit de media. Dar clar, alegerile prezidențiale nu sunt treburile voastre. Sau chiar credeați că sunt?”, a adăugat Morrissey.

Steven Patrick Morrissey s-a născut în Davyhulme, Marea Britanie, în 1959. La doar 20 de ani i se publică biografia lui James Dean, ”James Dean nu este mort”, influenţe sale literare variind de la Oscar Wilde la Johann Wolfgang Goethe, dar se declară, de asemenea, un fan înrăit al muzicii pop şi al cinematografiei. David Bowie, Ray Davies şi Marc Bolan se numără printre idolii săi muzicali. În vârstă de 57 de ani, Morrissey şi-a început cariera în 1977, devenind celebru odată cu fondarea trupei pop-rock The Smiths, în 1982, cu care a lansat patru albume de studio şi câteva compilaţii, dar şi numeroase single-uri. Trupa s-a destrămat în 1987, iar membrii formaţiei au refuzat, de atunci, mai multe oferte de a se reuni. Textele lui Morrissey sunt deseori deprimante, abordând teme ca dragostea, moartea, alienarea, vegetarianismul, incluzând şi o doză de umor. Referinţele din texte la idolii săi - Alain Delon, James Dean, Oscar Wilde - au adus trupei britanice mulţi fani cu educaţie universitară, care altfel poate nu ar fi ascultat muzică pop/rock. După încheierea proiectului The Smiths, Morrissey şi-a continuat cariera solo, lansând 10 albume de studio, întrerupte de o pauză muzicală de şapte ani (1997 - 2004). Cel mai recent material discografic este ”World Peace Is None of Your Business”, lansat la jumătatea anului 2014.