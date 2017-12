Cântec emoţionant

Un adolescent care suferă de o formă incurabilă de cancer a înregistrat o melodie, pentru a-şi lua la revedere de la familie şi prieteni, după ce a aflat că mai are maxim un an de trăit. Zach Sobiech, în vârstă de 17 ani, originar din Lakeland, statul Minnesota, a scris cântecul ”Clouds / Nori” şi a postat pe YouTube un videoclip cu fragmente din înregistrarea în studio, materialul adunând peste 412.000 de vizualizări în ultimele zece zile. Când avea 14 ani, tânărul american a fost diagnosticat cu osteosarcom, un tip de cancer osos care se dezvoltă la copii şi care afectează, în fiecare an, aproximativ 400 de tineri sub 20 de ani. Zach a primit diagnosticul după ce a mers la doctor din cauza unei dureri persistente la şold, iar medicii au descoperit ulterior că avea o tumoră de mari dimensiuni. De atunci, băiatul a suferit zeci de operaţii, inclusiv o înlocuire de şold, precum şi luni de chimioterapie. În refrenul melodiei, Zach spune: ”Şi vom ajunge sus, sus, sus, dar eu voi zbura puţin mai sus. Vom ajunge sus în nori, pentru că priveliştea e mai frumoasă. Aici, sus, draga mea. Nu mai e mult, nu mai e mult”.

Familia tânărului a înfiinţat un fond în numele lui, Fondul Zach Sobiech Osteosarcoma, pentru a ajuta la strângerea de bani pentru această boală rară. Cei care donează cel puţin 20 de dolari primesc albumul lu Zach Sobiech, pe care se află şi piesa ”Clouds”.