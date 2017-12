„Cântece de trecut puntea” cu Ovidiu Mihăilescu

Nonconformistul interpret de muzică folk Ovidiu Mihăilescu revine, în weekend, la Constanţa, pentru a susţine un concert inedit şi pentru a prezenta un volum de poeme tocmai bune de pus pe note, „Cântece de trecut puntea”. Dublul eveniment va avea loc sâmbătă, de la ora 19.00, în localul Forte Life din zona Dacia.

„De când n-am mai fost la Constanţa, am scos o carte de poeme, am scos un nou CD şi am schimbat câte ceva în felul meu de a fi şi a cânta! Aşa că, oameni buni, vă aştept cu mare drag să trecem împreună o punte de cântec şi poezie, să vorbim despre viaţa noastră şi să ne bucurăm împreună de o seară de folk. Eu voi fi acolo! Vă aştept!”, a spus folkistul Ovidiu Mihăilescu.

Preţul unui bilet este de 20 de lei, invitat în recital fiind şi folkistul constănţean Walter Ghicolescu.

Pentru că îi displace să i se spună cantautor, Mihăilescu precizează: „În primul rând, eu sunt şi mă simt folkist, din buna tradiţie a lui Guthrie, Dylan, care pleacă de la cuvântul „folk”, care înseamnă „din popor”, „popular”, adică o muzică ce se face purtătoare a „vocii poporului”, or se ştie că „Vox populi… În al doilea rând, ştiu sigur că menirea unui folkist este aceea de a spune adevărul! Din acest motiv, folkiştii nu prea apar la TV şi nu prea sunt agreaţi de sistem”.