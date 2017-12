Cantina „Fair Play”, ridicată cu ajutorul donaţiilor de la City Park Mall

De la o zi la alta, realitatea socială în România devine tot mai apăsătoare şi, în vreme ce potentaţii zilei şi politicienii luptă acerb pentru bani sau putere, unii se luptă să supravieţuiască. Puţini sînt cei care se mai gîndesc să aducă puţină alinare sau un zîmbet copiilor năpăstuiţi din centrele de plasament şi orfelinate, însă atunci cînd se întîmplă aşa ceva aceste gesturi sînt considerate adevărate miracole. Urmînd tradiţia acţiunilor prin care municipalitatea întinde o mînă de ajutor celor nevoiaşi, mai ales în Săptămîna Mare a Paştelui, primarul Radu Mazăre a venit încă o dată alături de copiii Asociaţiei "Fair Play". Nu a fost singur, ci însoţit de reprezentanţii companiei City Park Mall of Constanţa, care au decis să fie aproape de semenii lor neajutoraţi prin acordarea unui sprijin financiar în vederea construirii unei cantine pentru cei 200 de beneficiari ai organizaţiei. "Vrem ca City Park Mall să se implice tot mai activ în viaţa comunităţii locale şi am ales să sprijinim cantina cu 50.000 de lei, pentru că am văzut ce eforturi a făcut municipalitatea în vederea ajutorării tinerilor de aici. Am reuşit să atragem de partea noastră numeroşi sponsori constănţeni, însă avem convingerea că ceea ce s-a realizat în ultimii cinci ani va fi continuat şi cu mai mult spor", a declarat reprezentantul Grupului Neocity, Andreea Haşcu.

Pe lîngă cei 98 de copii şi tineri cu vîrste între 5 şi 22 de ani, îngrijiţi în sistem rezidenţial, Asociaţia "Fair Play" se ocupă şi de cîteva sute de bătrîni cu venituri reduse, cîţiva dintre aceştia fiind găzduiţi de organizaţia constănţeană. „Trebuie să le mulţumim celor de la City Park pentru eforturile depuse. Dacă acum doi ani ne-au fost puse frîne pentru construcţia acestui mare centru, timpul a fost de partea noastră şi acum beneficiem de cea mai mare investiţie din ultimii 17 ani - peste 50 de milioane de euro pentru construcţia celui mai mare complex din istoria Constanţei. O astfel de iniţiativă este un lucru firesc în ţările civilizate, însă nu şi la noi unde trebuie să ne luptăm cu factorul politic”, a declarat primarul Radu Mazăre. Potrivit preşedintelui Asociaţiei "Fair Play", Paula Cioceanu, construcţia cantinei este un proiect primordial, mai ales că actualele săli de mese sînt neîncăpătoare, fiind nevoie de gruparea copiilor în serii de cîte 30 de persoane pentru a putea lua masa. "Ceea ce au făcut cei de la City Park of Constanţa este un lucru la care eu visez de opt ani. Este Săptămîna Patimilor şi consider că ceea ce s-a întîmplat acum este o minune. Le mulţumim din suflet acestor oameni şi îi asigurăm că banii vor fi folosiţi astfel încît copiii să trăiască mai bine", a afirmat Paula Cioceanu. După o vizită în camerele beneficiarilor şi în curtea care va adăposti cantina centrului, copiii au ţinut să le mulţumească sponsorilor şi au susţinut un program artistic. Reprezentanţii City Park susţin că în toamna acestui an va fi finalizat cel mai grandios mall din Constanţa, rezultatul investiţiilor ducînd la apariţia a peste 2.000 de locuri de muncă.