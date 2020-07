Cantonament reuşit pentru HC Dobrogea Sud

Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa a încheiatul cantonamentul de la Sighișoara, acolo unde handbaliştii pregătiţi de Djordje Cirkovic și George Buricea şi-au încărcat bateriile în vederea viitorului sezon. Au fost şi două absenţe motivate, rusul Vitaly Komogorov și turcul Onur Ersin, din cauza faptului că nu a fost rezolvată încă problema vizelro pentru România.

Într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului constănţean, antrenorul secund George Buricea s-a declarat mulţumit de această primă perioadă de pregătire: „A fost un cantonament reușit din toate punctele de vedere. Pe partea fizică s-a muncit ireproșabil. La început, ne-a fost teamă de accidentăr, pentru că am intrat la contacte, în sală, după o pauză atât de lungă, dar nu am avut probleme. Ne-am reacomodat cu contactele, cu mingea, cu aruncările la poartă. Au fost condiții extraordinare, în sala de forță și în sala de joc, unde am avut climă, așa că am putut lucra cu motoarele turate la maxim. Cazarea a fost foarte bună, mâncarea extraordinară, iar oamenii de acolo ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie”.

În cantonament, antrenorii i-au putut vedea la lucru, pentru prima dată, pe doi dintre jucătorii transferați în această vară, interul stânga croat Alen Blazevic și interul dreapta muntenegrean Igor Radojevic. De asemenea, patru jucători de la liga secundă s-au pregătit cot la cot cu handbaliștii primei echipe: extrema dreaptă Ștefan Moroșanu, centrul Raul Ostace, interul dreapta Ionuț Stănescu și portarul Gabriel Preda, ultimii doi fiind încă juniori, menţionează www.hcdobrogeasud.ro.

„Băieții au fost dornici de minge, s-a lucrat foarte foarte bine. A fost foarte bine că băieții noi, Alen și Igor, au mers în acest cantonament, care ne-a ajutat să ne cunoaștem, să stăm mai mult împreună. Integrarea lor în echipă a fost mai ușoară. Păcat că Onur și Vitaly nu sunt deocamdată cu noi, dar sperăm să vină cât mai repede, să jucăm câteva meciuri amicale în formulă completă. Mă bucur că i-am luat cu noi și pe băieții de la echipa a doua. S-au descurcat foarte bine. A fost primul lor cantonament la acest nivel și au făcut față cu brio”, a mai spus George Buricea.

Începând de luni, 20 iulie, HCDS continuă pregătirea la Constanța, cu antrenamente fizice, dimineaţa, şi tehnico-tactice, după amiaza, în Sala Sporturilor.