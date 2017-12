Domnul Boc a dat o interpretare mult mai nuanţată capului plecat pe care sabia nu-l taie. Unii confundă capul plecat cu starea de evlavie. Luînd ca punct de reper Cotroceniul, domnul Boc şi-a însuşit la perfecţie tehnică, scuzaţi cacofonia, capului plecat. Este un adevărat campion! Sînt şi alţi politicieni care se ghidează după elementele de bază ale capului plecat pe care sabia nu-l taie. Anumiţi specialişti spun că pe baza capului plecat se poate trece cu uşurinţă furtuna. Sînt lideri politici care iubesc la nebunie capul plecat. Dumnealor preferă formaţiunile politice gen turmă. Cu cît sînt mai multe capete plecate cu atît sînt mai uşor de condus. Cunosc diverşi şefuleţi care adoră capul plecat. Sînt pătrunşi de importanţă ori de cîte ori li se spune apăsat “Să trăiţi”. Se îmbujorează la faţă şi îi trec toate apele de plăcere. Şefului, în general, îi place capul plecat al subalternului. Cînd priveşte de sus ţi se pare că îl caută de păduchi. La rîndul său, subalternul cu frica de şefi este convins că sabia nu-l taie… Aiurea. Am mai vorbit noi despre supuşenia de partid a domnului Boc. În timp, am observat că este perfect şi în calitate de cap plecat faţă de Cotroceni. În direcţia amintită, tot Partidul Democrat este cap plecat. Cine nu-i plecat după pofta inimii prezidenţiale, e ca şi tăiat. Să ne înţelegem, tăiat de la porţie de peste tot! Cine este tăiat ajunge direct pe lista neagră şi cu dosar penal. Sînt politicieni care s-au căpătat cu dosar la DNA pentru că nu sînt capete plecate. Din cîte înţeleg, capul plecat contribuie la unitatea de monolit a democraţiei noastre originale. Pe această temă, exponenţii Puterii se războiesc de multă vreme între ei. În ultimii trei ani, am asistat la nesfîrşite dispute ridicole şi pariuri tîmpite. Care pe care îl determină să fie cap plecat pînă la sfîrşitul mandatului. Cine pe cine domină. Orgoliile prosteşti ale prezidentului şi premierului motocicletă ne-au adus în pragul falimentului. Dacă nu eşti cap plecat, băi, Căline, te tai! E drept, pînă la ultima suflare, Călin s-a dovedit a fi un cap mult prea tare. Parcă nu ştiţi obiceiul mutului care tace şi face! Capul plecat, în ciuda imaginii sale umile, poate fi folosit şi pe post de cap în gură. E ca la revoluţie. Cînd se trezeşte din moţăială, capul plecat poate deveni chiar violent, mai ales dacă este bine manipulat. Prezidentului îi place capul plecat de sorginte Marea Adunare Naţională. Din acest motiv, intenţionează să transforme PD şi PLD într-un uriaş cap plecat. Sînt parlamentari care votează cu capul plecat. Nu din respect faţă de popor, cum se iluzionează unii, ci din cauza lui Moş Ene care îi şicanează pe la gene. Sînt momente în care, cu mici excepţii, Parlamentul seamănă cu o adunare a capetelor plecate. În acest caz, este mai mult decît riscant pentru cei care cred că sabia nu-l taie. Drumul spre dictatură este presărat cu foarte multe capete plecate. Au o poftă nebună de capete plecate cei care vor să conducă ţara după mintea din muşchii lor. În materie de supuşenie politică faţă de Cotroceni, domnul Boc rămîne un exemplu unicat. Pentru asta, trebuie să ai vocaţie şi talent. E chestie mare, domnule! Capul plecat are şi el interesul lui personal pînă trece puntea suspinelor. Din păcate, capul plecat reprezintă un obstacol în ce priveşte afirmarea noastră europeană, apucăturile sale fiind cunoscute şi dincolo de graniţele patriei.