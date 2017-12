Capăt de drum pentru AS Municipal

Deşi anunţase că va alinia o echipă alcătuită în majoritate din juniori, FC Farul a tratat cu maximum de interes meciul din Cupa României, trimiţînd la formaţia a doua mai mulţi jucători de la echipa mare: Vlas, Perenyi, Maxim, Larie, Păcuraru, Nae, Soare şi Boghiţoi. Sub privirile întregului colectiv tehnic de la seniori – M.Vukotici, M.Ion şi C.Cămui – echipa antrenată de Vasile Mănăilă a dezamăgit în faţa unei formaţii alcătuite din old-boys (Dinică, G.Mihai, G.Stan) şi jucători de la Futsal Municipal (Toader, Florea, N.Stan, Stoica, Puflene, Carapcea, Caramişin). AS Municipal şi-a creat primele ocazii de gol, însă Gabi Stan, viceprimarul municipiului Constanţa, aflat în poziţii excelente în careul advers, a fost neinspirat în două rînduri. Farul a replicat prin Boghiţoi, autorul unei duble ratări în min.27. Momentul psihologic al partidei s-a produs în min.40, cînd portarul Dinică a oprit un contraatac periculos prin henţ în afara careului. Dinică a fost eliminat, iar G.Stan a ieşit din teren pentru a permite intrarea portarului de rezervă, Traşcă. La o fază aproape identică, peste cîteva minute, arbitrul de centru Dragoş Istrate a lăsat jocul să continue la un fault asupra lui Caramişin. În superioritate numerică, Farul a dominat repriza secundă. A.Mihai a trimis balonul în bară, iar Traşcă a scos o minge grea de sub bară, după o lovitură de cap expediată de Nae. Singurul gol al partidei a fost înscris de Larie, în min.75, după o minge respinsă greşit de portarul Traşcă. G.Mihai a protestat după gol, acuzînd fault la portar, şi a văzut al doilea cartonaş galben, fiind şi el eliminat. Municipal a forţat egalarea şi cu doi oameni mai puţin, dar fără succes. Scor final: AS Municipal – FC Farul II 0-1. În turul următor al Cupei României, programat miercurea viitoare, vor juca şi două echipe din judeţul nostru, Farul II şi Callatis Mangalia.