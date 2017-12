Capcana salariilor mai mari

16:17:24 / 10 Aprilie 2017

Vasilescu porta-vocea lui Isarescu

Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Polonia au salarii minime pornind de la 300 euro si o duc bine cu economia. Romania are economia stat + privat mai mare, peste 300 mld euro la inchidere an 2015, mult mai puternica decat tarile de mai sus si totusi suntem mintiti zilnic ca nu exista bani pt salarii Din 2008 paritatea leu-euro s-a inrautatit, 3.6 > 4.55. "Profesionistii" Isarescu + Vasilescu trebuiau sa protejeze moneda si nu au stiut sa o faca. Cum sa am incredere in vorbele unor oameni incompetenti ? Bani sunt, scopul lor este altul decat poporul. Pesach fericit tovarase Isarescu, prietenii stiu de ce :*