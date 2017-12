Capela Jandarmeriei, ridicată cu ajutorul... jandarmilor

Ridicarea Capelei Jandarmeriei Constanţa, care poartă hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril“ şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, aflată în curtea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa, se apropie cu paşi repezi de finalizare. „Lăcaşul de cult are zidurile şi suprastructura încheiate, acoperişul a fost pus, uşile şi ferestrele au fost montate, mai avem de făcut finisajul exterior, cel interior este finalizat în proporţie de 50%, iar instalaţia electrică este funcţională. Momentan nu avem bani pentru realizarea picturilor, poate peste trei-patru ani, însă voi putea sluji în biserică şi fără aceste picturi, pentru o perioadă”, a declarat preotul militar Laurenţiu Cristinel Oprea, cel care a demarat acest proiect şi care s-a zbătut pentru ca militarii constănţeni să aibă o biserică a lor. Cum a apărut această idee? La începutul anului 2003, mai multe unităţi militare din cadrul Ministerului de Interne au început să-şi ridice biserici, iar conducerea de atunci a IJJ Constanţa a decis să facă acelaşi lucru. Nu avea, însă, un preot care să se ocupe de lăcaşul de cult. „Eu am participat la mai multe slujbe militare. Am fost remarcat şi apoi abordat de şefii IJJ Constanţa, care mi-au propus să vin la unitate şi să ridic o biserică. Mi-a plăcut ideea şi am acceptat”, a mai spus preotul Laurenţiu Cristinel Oprea. Acest lucru s-a întâmplat în iulie 2003, când părintele a fost încadrat la IJJ Constanţa, iar în octombrie acelaşi an, în urma unei şedinţe, s-a decis înfiinţarea Asociaţiei „Capela Jandarmeriei”, organizaţie non-profit prin intermediul căreia au putut fi colectaţi banii necesari ridicării bisericii.

DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI Au trecut, însă, mulţi ani până când lucrările au fost începute. Abia în toamna lui 2009, preotul Oprea a obţinut toate aprobările necesare şi a putut începe construirea bisericii. „Această capelă a fost ridicată cu ajutorul jandarmilor constănţeni, care au contribuit benevol cu bani, în perioada octombrie 2003-iunie 2005. Treptat, însă, oamenii au renunţat la acest obicei şi atunci am găsit altă modalitate de a strânge bani: virarea cotei de 2% din impozitul pe salarii de către militarii unităţii noastre. Ceea ce m-a ajutat enorm în înălţarea construcţiei bisericii”, a mai spus preotul Oprea. Cu toate acestea, banii adunaţi nu au fost suficienţi, iar unii dintre jandarmi au înţeles importanţa proiectului şi au donat, din când în când, anumite sume de bani. În plus, preotul a reuşit să facă rost şi de câteva sponsorizări de la societăţi comerciale, care au donat materiale de construcţii, pentru instalaţia electrică şi centralele termice din interiorul bisericii. Până în prezent, lăcaşul de cult al jandarmilor constănţeni a costat peste 400.000 de lei. În perioada următoare, în funcţie de banii disponibili, preotul intenţionează să achiziţioneze catapeteasma altarului şi întregul mobilier bisericesc. „Sper ca anul acesta să fie ultimul în care voi oficia slujba de Înviere în capela militară din interiorul IJJ Constanţa şi, anul viitor, biserica să fie pregătită pentru ca jandarmii să asiste la primele servicii religioase oficiate în lăcaşul de cult ridicat cu ajutorul lor”, a adăugat preotul Laurenţiu Cristinel Oprea.