Capitala îmbracă iar ţinuta... Fashion TV

Cea de-a XVIII-a ediţie a Festivalului de Modă Bucharest Fashion Week este gata de start. Evenimentul va avea loc în perioada 11-13 iunie, la Ambasad’or Events & Leisure din Capitală, cu începere de la ora 20.00. Cu această ocazie, vor avea loc prezentări de modă ale celor mai importanţi designeri români sau purtând semnătura unor mari creatori din Italia. Aceştia se vor reuni sub egida FashionTV, pentru a oferi publicului un spectacol de modă unic, ediţia actuală având cel mai mare număr de colecţii ce urmează să fie prezentate, din întreaga istorie a Bucharest Fashion Week. Printre numele care îşi vor etala cele mai noi colecţii se numără: Cătălin Botezatu, Mihai Albu, Laura Olteanu, Ştefan Muscă, Clara Rotescu, Giada Curti, Nino Lettieri, Luigi Gaglione, Ana Radu, George Hojbotă, Nausica, Claudia Rawlings, Galyna Pînzari, Oana Ciclovan, Silvia Terziu, Marina Mansanta, Sushma Patel, Mircea Bărbulescu, Sonia Trifan, Andree Salon by Lavinia Lascae, Jai-Dam, Ivy, Tina Arena, Accademia Sitam Lecce, Cristiana Purdescu, Andreea Dogaru, Adriana Agostini, Mineli Boutique, Wonder Lolita by Maria Simion, LouLou by Andreea Turcanu.

Evenimentul va fi deschis pe 11 iunie, la ora 20.00, de un show unic realizat de designerul Ştefan Muscă, el venind direct de la Tokio cu o colecţie care a făcut furori printre niponi, iar festivalul va fi încheiat pe 13 iunie, de spectacolul vestimentar oferit de Cătălin Botezatu. O mulţime de vedete autohtone se vor număra printre modelele care vor defila pe catwalk pentru cel mai important eveniment de modă al verii lui 2013. Bucharest Fashion Week va putea fi urmărit, live, pe internet, pe site-ul www.fashiontvromania.com.