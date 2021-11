Capitalizarea bursieră a Tesla a depăşit 1.000 de miliarde de dolari

Capitalizarea bursieră a Tesla Inc a depăşit luni 1.000 de miliarde de dolari, după ce compania fondată de Elon Musk a primit cea mai mare comandă din istoria sa, 100.000 de vehicule pentru firma de închiriere Hertz, o tranzacţie care întăreşte ambiţiile producătorului american de automobile electrice de a fi liderul global al vânzărilor în următorul deceniu, transmite Reuters, preluat de Agerpres.



Pentru Tesla şi investorii săi, decizia Hertz de a comanda 100.000 de vehicule până la finalul lui 2022 arată că vehiculele electrice nu mai sunt un produs de nişă, ci vor domina piaţa auto de masă în viitorul apropiat.



Obiectivul lui Elon Musk îl reprezintă o creştere anuală a vânzărilor cu 50%, în medie, ajungând până la 20 de milioane de vehicule pe an. Ar fi mai mult decât dublu faţă de volumul actualilor lideri de vânzări, Volkswagen AG şi Toyota Motor Corp.

Tesla Model 3, cel mai accesibil model al producătorului american Tesla, a devansat în septembrie modele cu motoare pe combustie internă, precum Volkswagen Golf, Dacia Sandero, Renault Clio sau Peugeot 208. Tesla Model 3 a controlat o cotă de 2,6% din piaţa auto europeană în luna septembrie, cu 24.591 de unităţi înmatriculate (creştere de 42% în ritm anual), faţă de 18.264 unităţi pentru Renault Clio, şi 17.988 de unităţi pentru Dacia Sandero (creştere de 41% în ritm anual).

Pe baza calculelor Reuters, capitalizarea bursieră a Tesla Inc a depăşit luni 1.000 de miliarde de dolari, după ce acţiunile au crescut cu peste 9,5%, la peste 995,75 dolari. Tesla, care este deja cea mai valoroasă companie producătoare de automobile, s-a alăturat unui club de elită din care mai fac parte doar Apple Inc, Amazon.com, Microsoft Corp şi Alphabet Inc.